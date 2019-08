Prefeitura discute promoção do destino Aracaju com a CVC Corp e ABIH/SE

07/08/19 - 06:41:24

A convite da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Sergipe (ABIH/SE), o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo, Marlysson Magalhães, representando a Prefeitura de Aracaju, participou nesta terça-feira, 6, de reunião com representantes da CVC Corp – Cristiano Placeres, Dominique Paladino e Fernanda Franco -, para acompanhar exposição sobre os números da operadora de turismo e sua forma de atuação nos estados.

“É importante esse convite que nos foi feito pelo presidente da ABIH/SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, dentro do espírito que tem regido nossos encontros, de encontrar soluções e firmar parcerias conjuntas para movimentar o turismo na capital”, destacou o secretário Marlysson Magalhães.

O diretor de Produto da operadora, Cristiano Placeres, detalhou a estrutura em números de lojas do grupo e o objetivo do encontro em Sergipe. “A CVC Corp tem cerca de 10 mil agências ligadas a ela em todo o Brasil e o nosso objetivo hoje aqui é conversar com a rede hoteleira, falar de números e resultados em Sergipe e construir pontes de apoio para alavancar o turismo no estado”, explicou.

Cristiano falou da importância da realização de “marketing cooperado” com investimentos compartilhados entre o setor público e privado para gerar demanda nos estados. “É importante que as lojas da CVC espalhadas pelo Brasil tenham uma descrição detalhada do destino de vocês para que possam oferecer aos clientes no momento da compra de pacotes”, ressaltou.

Entre as estratégias de venda do destino foi citada uma capacitação anual feita pela CVC para mais de 1.600 vendedores e um material impresso contendo as principais informações sobre o destino. “A gente chama esse material de ‘completão’, um informativo de qualidade, com todas as informações necessárias para vender o destino ao cliente”, frisou Cristiano.

O secretário Marlysson Magalhães realçou o “espírito” de cooperação que tem regido a relação da gestão municipal com o trade turístico e que vai estudar, no âmbito do Planejamento da gestão, parcerias que possam resultar em mais divulgação de Aracaju junto às operadoras ligadas à CVC. “Vou levar esse tema para dentro da gestão para estudar parcerias. Foi importante esse contato para que podermos avançar e dar passos seguros que resultem em bons resultados para o nosso turismo”, ressaltou.

