PRESO HOMEM ACUSADO DE TENTATIVA HOMICÍDIO CONTRA A COMPANHEIRA E O SOGRO

07/08/19 - 09:15:04

O crime foi praticado em abril e ele foi detido em cumprimento a mandado de prisão preventiva

Equipe do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Itabaiana prendeu Jamisson Santana de Oliveira por atingir com golpes de faca a companheira e o sogro dele. A detenção ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva nessa terça-feira, 6.

De acordo com a delegada Josefa Valéria, no dia 18 de abril, o suspeito atingiu a companheira e em seguida o sogro quando tentava defendê-la. As vítimas foram socorridas para o Hospital Regional de Itabaiana.

Ainda segundo as informações, o suspeito estava foragido desde o dia do crime. Ele chegou a ser procurado fora do estado, mas foi localizado na casa da própria mãe, também na cidade de Itabaiana.

A Polícia Civil de Itabaiana reitera a importância do Disque-Denúncia. Informações sobre autores de crimes e ações criminosas podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 181.

Informações e foto SSP