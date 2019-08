Quem estaria disposto a vender a Sergas? E quem teria interesse em compra-la?

07/08/19 - 10:31:00

Chamou muito a atenção deste colunista o discurso proferido pelo deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC), nessa segunda-feira (5), na Assembleia Legislativa, quando denunciou um suposto “esquema” que estaria sendo articulado com o objetivo de venda da Sergas (Sergipe Gás S/A). O deputado disse que o governo do Estado tende a negar a informação, mas ele insistiu que sabe de supostos rumores sobre a venda da empresa, que está acompanhando como se forma esse “esquema” que vem sendo preparado para a venda da Sergas.

A notícia passou batida para boa parte da imprensa que, estranhamente, não deu continuidade. Justamente no momento em que vendem Sergipe como “a estrela do gás no Brasil”, surge esse rumor de venda da empresa? Este colunista não está duvidando da informação transmitida por Gilmar Carvalho. Muito pelo contrário! Está sim interessado em “desvendar esse mistério”! Nessa terça-feira (6), já em seu programa na FM Jornal, Gilmar não apenas confirmou a informação como pontuou que (a possível venda) não se trata de uma decisão do novo presidente do órgão, Valmor Barbosa.

Gilmar externou para seus ouvintes que há algo sendo “costurado” nos bastidores, sabe-se lá se do Palácio de Despachos ou da própria Sergas, mas que a venda é um assunto a ser considerado. Não custa repetir que tanto o governador Belivaldo Chagas (PSD) como vários segmentos da sociedade estão apostando “todas as fichas” na extração do gás natural com a “tábua de salvação” de todos os problemas de Sergipe. Por enquanto, oficialmente, o governo do Estado não emitiu nenhuma nota desmentindo a informação do radialista. Mas quem estaria disposto a vender? Quem tem interesse em comprar?

A venda da Sergas chama atenção porque, até então, cogitava-se nos bastidores do Poder, uma possível privatização da DESO ou do Banese. Talvez com a descoberta dos seis reservatórios de gás natural em Sergipe esteja fazendo a turma “crescer os olhos” para o volume de recursos a serem injetados na economia local. Como quem é detentor da “informação exclusiva” é Gilmar Carvalho, este colunista vai seguir apurando para tentar buscar a procedência e aguardando a manifestação do deputado. Como diria minha avó Guiomar, “em terra de cego, quem tem um olho é rei”…

Veja essa!

Este colunista já alertou e vai repetir: por mais que falem em arrendamento, há uma sensação de que a Fafen/SE e a Fafen/BA terão suas atividades encerradas. A Petrobras prorrogou novamente o prazo de entrega de propostas para o arrendamento das Fábricas Vence a empresa que apresentar o maior preço para o arrendamento no período de 10 anos, renováveis por mais 10.

E essa!

Agora, as propostas, restritas às três empresas pré-qualificadas, deverão ser entregues no dia 11 de novembro. A prorrogação, segundo nota da companhia, tem o objetivo “de proporcionar às licitantes um prazo adicional para desenvolvimento de estudos e esclarecimentos de eventuais dúvidas adicionais relativas ao recém firmado Termo de Compromisso de Cessação (TCC)”.

Entenda

Na avaliação deste colunista, a decisão pelo encerramento das atividades é algo já tomado e inevitável, mas que, por interesses e pressões políticas, vem sendo retardado. A Petrobras pode suspender a qualquer momento, nos tribunais superiores, a liminar que impede o processo de hibernação da fábrica em Sergipe. Na Bahia, o STJ já derrubou na semana passada. Não custa ficar de olho…

ICMS I

Com o objetivo de oferecer aos contribuintes inadimplentes a oportunidade de regularizar a situação tributária relativa ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o Governo publicou o Decreto Estadual 40.416/2019 que concede até 31 de outubro de 2019 o prazo de adesão ao parcelamento especial de dívidas com o imposto. Ao estar adimplente, a empresa pode participar de licitações com o poder público, especialmente com o Estado.

ICMS II

As regras para adesão ao parcelamento estão em vigor desde esta segunda-feira, 5 de agosto, conforme o Decreto Estadual 40.416, de 02 de agosto de 2019, assim como o sistema eletrônico de negociação das dívidas está disponível no site da Secretaria de Estado da Fazenda – www.sefaz.se.gov.br –, onde pode ser feita a consulta sobre a dívida e a análise das condições até a impressão do documento para pagamento da parcela.

Parcelamento

Para débitos de até R$ 100 mil, o parcelamento pode ser aberto para até 24 meses. Valores superiores até o limite de R$ 500 mil podem ser pagos em até 36 meses e débitos acima de R$ 500 mil entram na faixa de parcelamento de até 48 meses, inclusive nas situações de dívidas de ICMS declaradas espontaneamente ou relativas a auto de infração simplificado modelo II.

Valdevan Noventa

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu manter a liberdade do deputado federal Valdevan Noventa (PSC). Também foram suspensas todas as medidas cautelares. Assessores do parlamentar que haviam se entregado à Polícia Federal em Sergipe, e que estão presos em delegacias ou monitorados por tornozeleira eletrônica, podem ser beneficiados pela decisão e serem colocados em liberdade ainda nesta quarta-feira (7).

Socorro pede Socorro

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a cidade de Nossa Senhora do Socorro é a 12º mais violenta do Brasil e a 8º do Nordeste, registrando 96,3 homicídios a cada 100 mil habitantes. Para o Dr. Samuel, os dados preocupam. “Para nossa surpresa, Nossa Senhora do Socorro está entre as 20 cidades mais violentas do Brasil. Ficamos com a sensação de insegurança”, disse o parlamentar.

PTB expulsa Zezinho

Pela postura política que assumiu na CMA em defesa do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), o Diretório do PTB em Aracaju, anuncia a instalação de um processo interno no partido para expulsar o vereador de Aracaju, Zezinho do Bugio.

Descumprimento

Em nota, a legenda justifica que “por afrontar e ir de encontro ao posicionamento e a linha do partido e o seu estatuto, como também do líder na CMA, o vereador Cabo Amintas (PTB), e do seu presidente estadual o deputado Rodrigo Valadares (PTB), que combatem de forma propositiva e fazem oposição a essa gestão”.

Em tramitação

“Todo o rito estatutário e processual está em curso, movido pelo diretório municipal, onde seguirá os seus trâmites, e será encaminhado ao diretório estadual e, ao conselho de ética”, completa a nota do PTB.

Outro lado

Durante entrevista à FAN FM, ao radialista Narciso Machado, nessa quarta-feira, o vereador Zezinho do Bugio disse que respeita a decisão do partido, tendo em vista que apoia mesmo e vai seguir na base do prefeito. Disse que tem sido procurado por outras legendas e, se for a decisão pela expulsão, buscará novos caminhos. Zezinho foi convidado para se filiar no PCdoB do prefeito Edvaldo Nogueira.

Bomba!

Em entrevista muito pouco explorada por setores da imprensa e até pelo meio político, o governador Belivaldo Chagas, disse à repórter Magna Santana, da FAN FM, que está tentando um entendimento com a proprietária do prédio que abriga a Secretaria de Estado da Saúde, o famoso “Taj Mahal”, na Avenida Rio de Janeiro. Para a surpresa deste colunista, o “galeguinho” disse que não tiver acordo, pode assinar um “decreto de desapropriação” do prédio!

Exclusiva!

Aí é bom! O governo faz um contrato com o empresário, passa a ocupar o prédio, deixa de pagar o compromisso assumido e, se o dono não aceitar as condições do Executivo, ele pode tomar o prédio? É assim que trata a coisa pública, “galeguinho”? Justiça é boa, “caba veio”, mas ela tem que ser boa para os dois lados…

Esclarecendo I

Na entrevista, Belivaldo reconhece que o contrato de aluguel de R$ 150 mil/mês é muito alto para o Estado; que fora feito um investimento no prédio particular superior a R$ 15 milhões; que propôs pagar até R$ 120 mil e quitar o débito de 10 meses sem pagamento com desconto de 20% no volume total.

Esclarecendo II

Em seguida, Belivaldo fala que, quando tudo estava encaminhado para o acordo entre as partes, veio uma decisão de despejo, obrigando o Estado a desocupar o prédio. “Ai você para tudo! Para de discutir! Não quero criar problema para o proprietário do imóvel, agora se o Estado tiver que sair dali, nós podemos pedir uma indenização por todo o investimento que foi feito lá”.

Governo é impessoal!

Belivaldo diz ainda na entrevista que “não pedi para fazer o que foi feito (investimento)”. Esquecendo o chefe do Executivo a “máxima” que todo governo é impessoal! Mas no final ele emenda: “não quero fazer, mas se tiver que fazer, farei (pedir indenização). E se é para ter ação de despejo, para não gerar um problema maior para a sociedade, assino um decreto de desapropriação do prédio. E aí? Qual é a vantagem nessa briga?”, questiona. Assim é “bom demais”…

Alysson da Barra

Um dos nomes mais cotados na Barra dos Coqueiros para a sucessão municipal de 2020 é do vice-prefeito Alysson. Ele vem sendo convidado para se filiar em diversas legendas após o rompimento político com o prefeito Airton Martins (MDB). Por enquanto nada está definido quanto as filiações, mas o interesse da turma partiu de recente pesquisa no município onde ele aparece muito bem e com baixíssima rejeição junto ao eleitorado.

ABIH I

Para vender um destino turístico, nada melhor do que experimentá-lo antes. E com esse objetivo, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH-SE) promove mais uma Famtour, dessa vez com profissionais de São Paulo, incluindo o jornalista Marcos Roberto Arruda. A Famtour é uma parceria com o Sebrae, através do programa Investe Turismo, e FRT Operadora.

ABIH II

Os agentes e o jornalista chegaram a Sergipe e participaram de um Encontro de Negócios com hotéis e representantes de municípios sergipanos. Eles conheceram em um vídeo os atrativos naturais e a estrutura turística de Sergipe, além de conversarem com gerentes da rede hoteleira.

Famtour

A Famtour tem uma agenda extensa de visitas até o próximo domingo, quando eles retornarão a São Paulo. Além de Aracaju, eles conhecerão as cidades de São Cristóvão, Laranjeiras, paria do Saco em Estância, e o Cânion de Canindé de São Francisco.

Daniela Mesquita

“Promover Sergipe através de Famtour é mais uma ação da ABIH-SE para alavancar o nosso turismo. Temos belas paisagens, culinária excelente, rede hoteleira estruturada que precisam ser divulgados, e é isso que estamos fazendo. Tenho certeza que teremos bons frutos de mais essa ação promovida pela ABIH-SE junto com os nossos parceiros”, frisou a vice-presidente da Associação, Daniela Mesquita .

FAMES & Aperipê I

O presidente da Fames, Christiano Cavalcante, recebeu a diretora presidente da Fundação Aperipê, Conceição Vieira, na sede da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames), em Aracaju. Na visita de cortesia, Conceição Vieira apresentou um balancete do que está sendo feito pela Cultura do Estado, como também falou sobre a aquisição de novos equipamentos para abranger e fortalecer o sinal das rádios e TV da Fundação, alcançando assim maior audiência.

FAMES & Aperipê II

No encontro, a presidente da Fundação Aperipê também falou sobre a nova grade de programação e apresentou ao presidente da Fames um novo programa ainda em período de criação que terá como foco apresentar os potenciais turísticos de cada cidade sergipana e o que os gestores municipais tem realizado de benefícios em sua região.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

[email protected] e [email protected]