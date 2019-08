Senac leva orientação profissional para o município de Propriá

07/08/19 - 17:00:20

por Marcio Rocha

O Posto Avançado do Senac na cidade de Propriá recebeu no dia 06 agosto a presença da equipe do Banco de Oportunidades Senac Carreiras, que promoveu um evento para estimular os alunos da unidade da cidade ribeirinha a conhecerem melhor os potenciais de inserção no mercado de trabalho através dos cursos profissionalizantes do Senac.

O evento “Orientação de Carreiras” contou com a participação de alunos e ex-alunos do Senac, que adquiriram mais entendimento acerca da formação profissionalizantes dos cursos aplicados pela instituição na cidade, além de realização de oficinas e trabalho de orientação vocacional na carreira escolhida pelos estudantes. As oficinas realizadas foram de carteiras artesanais, tulipas artesanais, empreendedorismo digital, além do compartilhamento de conhecimento sobre as profissões ensinadas pelo Senac. Os trabalhos foram ministrados pelos professores Regina Jesus e Marcelo Moraes. A orientação para carreiras foi desenvolvida pela gerente do Banco de Oportunidades Senac Carreiras, Hipácia Nogueira.

A diretora regional do Senac, Priscila Felizola, destacou a importância do evento realizado no Posto Avançado Senac de Propriá, lembrando que além das oficinas artesanais, o Senac oferece cursos direcionados para a economia local, explorando as potencialidades da região do Baixo São Francisco.

Foto assessoria