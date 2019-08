SMTT fará readequação de sentido na rua Rafael de Aguiar, no bairro Pereira Lobo

07/08/19 - 13:12:14

Para uma melhor organização do fluxo de veículos, a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), fará uma readequação de sentido na rua Rafael de Aguiar, no bairro Pereira Lobo. A partir da próxima sexta-feira, dia 9, a rua Rafael de Aguiar terá sentido duplo de circulação do cruzamento com a rua São Judas Tadeu, até a avenida Gonçalo Rollemberg Leite.

Com a mudança, o condutor que segue no sentido norte da avenida Augusto Franco e deseja acessar a rua Poeta José Sampaio poderá convergir à direita na rua São Judas Tadeu, depois na Rafael de Aguiar, chegando na avenida Gonçalo Rollemberg Leite e seguindo para a rua Poeta José Sampaio.

Atualmente, o condutor que segue no sentido norte da avenida Augusto Franco e deseja acessar a rua Poeta José Sampaio precisa seguir até a avenida Dr. Edelzio Vieira de Melo para retornar e acessar o outro sentido (Sul) da avenida Augusto Franco, chegando à rua Poeta José Sampaio pela rotatória, na lateral da Faculdade Uninassau.

O superintendente da SMTT, Renato Telles ressalta a mudança em prol da mobilidade urbana da região. “O objetivo da mudança é melhorar o tráfego no bairro Pereira Lobo e também impedir que motoristas façam, irregularmente, o retorno em um posto de gasolina que há na região, pois essa ação, além de ser infração e de causar perigo para os pedestres, gera conflito com os veículos que estão parados no semáforo”, afirma Renato.

Ele explica ainda que, com a mudança, o acesso à avenida Poeta José Sampaio ficará mais fácil. “Hoje, os condutores precisam percorrer cerca de 1.200 metros para retornar na avenida Explosão. Com a mudança, eles irão percorrer cerca de 570 metros. Vai ficar muito mais fácil para acessar a avenida Poeta José Sampaio e também vai reduzir a quantidade de carros na Explosão”, projeta Renato.

Sinalização

Toda a parte da nova sinalização será feita pela SMTT. “Já estamos providenciando a fabricação das sinalizações, tanto horizontal como vertical, que serão implantadas no trecho que será alterado. É importante que a população fique atenta às sinalizações para que não haja problemas no tráfego”, ressalta o coordenador de Sinalização da SMTT, Diego Carvalho.

Durante o período de adaptação à nova circulação, os agentes de trânsito da SMTT estarão diariamente no local para fins de orientação e organização do fluxo de veículos e pessoas.

Informações e foto SMTT