Transferência de Lula para SP é perseguição, diz João Daniel

07/08/19 - 16:34:24

O deputado federal João Daniel (PT/SE) repudiou a decisão da juíza Carolina Lebbos, que determinou a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do prédio da Polícia Federal em Curitiba (PR) para o presídio de Tremembé (SP), um presídio comum. Em discurso na sessão da Câmara, o parlamentar considerou a medida mais uma prova da perseguição política à qual Lula é submetido nos processos que o condenaram, além de atentar contra sua vida e sua integridade física.

“O presidente Lula faz parte da história do Brasil. É muita humilhação o que partes do Judiciário querem fazer neste momento, sob o comando, lamentavelmente quero fazer neste momento sobre o comando do ex-juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, que está desesperado por conta de todas as revelações que vieram à público e são verdadeiras, e foi desvendado tudo isso pelo jornalista Glenn Greenwald e sua equipe”, destacou.

A Bancada do PT e da Minoria se reuniram para discutir as medidas imediatas que serão adotadas para barrar a decisão da juíza Lebbos. No final da tarde, João Daniel, juntamente com cerca de 50 parlamentares do PT e partidos de esquerda e centro-esquerda, participaram de reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, para tratar sobre essa decisão que determinava a imediata transferência de Lula para São Paulo.

O parlamentar sergipano disse que espera e confia em uma decisão urgente do STF que reverta essa transferência. “Esperamos que o presidente Lula seja libertado urgentemente e permanentemente. Ele precisa estar no meio do povo, debatendo, ouvindo a população, como sempre fez. Lula é um dos maiores homens no que diz respeito à democracia, à Constituição e à vida do povo brasileiro. Este, sim, dedicou e dedica sua vida ao povo brasileiro”, afirmou o petista.

João Daniel parabenizou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ), por sua postura e de outro parlamentes que integram a oposição na Casa que também consideraram a transferência um absurdo e uma perseguição a Lula, “que souberam e sabem dar opinião embasada na democracia, em defesa da Constituição e sabem o momento que nós estamos vivendo”, completou o deputado.

Por Edjane Oliveira