Valdevan mantém a liberdade

07/08/19 - 00:01:37

Diógenes Brayner – [email protected]

O deputado federal Valdevan Noventa (PSC), eleito por Sergipe depois de pousar no Estado, com o objetivo de eleger-se parlamentar e fixar-se em Brasília, tem advogados bons, que circulam com tranquilidade entre instâncias superiores e conhecem bem os ministros. Só tem advogados assim quem pode. Reconheça-se que Valdevan tem nome forte na política de São Paulo. É presidente do Sindicatos dos Motoristas de Transportes Rodoviários daquele Estado, considerado o maior da América Latina.

Mesmo assim, preferiu disputar o mandato por Sergipe, porque considerou bem mais fácil eleger-se. Fácil e barato. Ninguém o condene por isso. Quando deixou a Presidência da República, José Sarney recolheu-se ao Amapá e disputou o Senado por lá. Não por dificuldade em candidatar-se por sua terra, o Maranhão, mas porque abria espaço para um dos seus aliados naquele Estado. De qualquer forma era uma vantagem que não abria qualquer desconfiança em relação à seriedade e honestidade.

Valdevan tem laços em Sergipe e até filho vice-prefeito de uma cidade do interior. Sua campanha no Estado não teve uma presença pessoal e vinculada ao povo. Usou mais o seu gabinete e assessores, o que assegurou a sua votação e até derrotou outros políticos que atuam em Sergipe há anos. O seu trabalho em Brasília tem pouco a ver com o Estado. Está mais direcionado ao seu bloco político em São Paulo, onde também tem compromissos de ordem sindical.

Valdevan Noventa responde a processo por compra de votos e foi preso em Aracaju antes da diplomação. Quase não conseguia, mas seus advogados de Brasília o salvaram através de hábeas corpus. Desde o início da semana que o supremo, através do ministro Celso de Melo não atendeu ao pedido, extinguiu o HC e ele seria preso ontem até à noite. Ninguém lhe pôs as mãos.

Com a força política que detém, a pressão de colegas paulistas e a competência dos seus advogados o mesmo ministro que extinguiu o hábeas corpus “entendeu recomendável conferir-lhe, com base no poder geral da cautela” a liberdade provisória sem outras restrições. Legal! Com a sentença proferida ontem à noite, certamente Valdevan Noventa chegará tranquilamente ao final do mandato, com uma única penalidade: não poderá disputar a reeleição. Mas, cá entre nós, quem sabe?

Caso Valdevan Noventa

Foi de dentro da Câmara, onde esteve com Rodrigo Maia, no período da tarde, que Valdevan Noventa conseguiu que o ministro Celso de Melo, do STF, lhe concedesse a tutela de urgência e mantivesse a sua liberdade provisória.

*** Valdevan circulou na Câmara pela manhã, mas no período da tarde ele sumiu. Estaria no gabinete do presidente da Casa, Rodrigo Maia, agilizando o recuo do ministro.

Mais vôos a Sergipe

O governador Belivaldo Chagas e o secretário de Turismo e Comunicação, Sales Neto, conseguiram, junto à Azul, um novo voo direto para Aracaju, procedente de Campinas (SP).

*** Ficou acertado que o início das vendas para esse novo voo começaria na segunda quinzena deste mês, mas só entraria em operação no mês de dezembro.

*** O incentivo do Governo do Estado ao conceder redução de 5% ao ICMS no querosene da aviação serviu de incentivos para novos voo a Sergipe.

Estratégia de mercado

Pela primeira vez um governador vai a Companhias Aéreas em São Paulo a busca de novos vôos para o Estado, com o objetivo de movimentar o turismo.

*** Houve outras negociações importantes junto às empresas, que pediram sigilo por estratégia de mercado.

ABIH faz publicidade

A ABIH-SE também está se dispondo a fazer publicidade para atrair turistas. O primeiro vídeo mostra a importância da economia do Turismo no País e não revela atrações de Sergipe.

*** De qualquer forma é um passo à frente, que deve ser publicado em outros Estados e tentar melhorar o setor receptivo para hotéis. Nada mais a oferecer.

Cometeram autofagia

Segundo declaração de um ex-secretário de turismo, “a ABIH é quem mais ganha com o setor e também é quem mais prejudica. E está agindo agora, pela primeira vez, porque o índice de ocupação caiu desastrosamente”.

*** Segundo ainda a mesma fonte, “eles da ABIH cometeram uma autofagia com o turismo em Sergipe”. É bom lembrar que agosto é baixa estação.

Sobre baixo preço

A ABIH-SE faz bem em divulgar o setor, mas os hoteleiros deveriam fazer sua parte de sacrifício, também nesse momento de crise, ajudando no desenvolvimento do turismo baixando suas tarifas para tornarem-se mais competitivas.

*** Para feriado de 7 Setembro, os preços de hotéis do mesmo nível em Aracaju e Salvador é prejudicial. A diferença é de aproximadamente 30% a menos na Capital baiana.

Cobrar CPI do Lava Toga

Ontem cedo, doze senadores que se engajaram para eleger o colega Alcolumbre para presidir o Congresso, se reuniram e decidiram que vão agir para que a Casa “atenda os anseios da população no tocante à parte ética”.

*** Entre eles está Alessandro Vieira (Cidadania), de Sergipe. O grupo vai cobrar a CPI da Toga e pode romper com o presidente da Casa.

Pressão a senadores

Alessandro Vieira se diz disposto a levar a luta para criar a CPI da Lava Toga até o fim. E garante que “há chances da investigação vingar”.

*** Alessandro falou muito em entrevista à revista Crusoé, inclusive sobre as pressões sofridas pelos senadores para que retirassem seus nomes da lista de apoio à CPI.

Sobre passagens

O senador Alessandro Vieira apresentou ofício ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a relação das passagens aéreas custeadas pela Corte desde 2009.

*** O senador quer a lista de bilhetes emitidos para ministros, ex-ministros, cônjuges, servidores e colaboradores.

MDB em evolução

Perguntado se o MDB em Sergipe está em renovação ou em ebulição, o vice-presidente regional da sigla, ex-deputado Sérgio Reis, disse que o partido está “em evolução, transformação e crescimento”.

*** Nova pergunta: “encontra obstáculos”? Sérgio respondeu que não: “pelo contrário, sentindo muita liberdade e muito entusiasmo”.

Rogério critica Bolsonaro

O senador Rogério Carvalho (PT) pergunta: “o quê adianta crescer a cabeça se o senhor não tem cérebro, presidente? O racismo e preconceito de Bolsonaro não definem os rumos do país. O povo nordestino precisa de emprego e respeito”!

*** A reação de Rogério foi contra declaração de Bolsonaro de que “o nordestino tem cabeça grande”.

Embate invejável

O ex-deputado Jairo Santana (PRB) sempre que encontra com Serginho Oliveira conversa com ele de forma amistosa, sem nunca ter tratado das eleições de 2020 em Nossa Senhora da Glória.

*** E justificou: – vejo que seja invejável o embate político, em razão das discordâncias e divergências de grupos no município, disse.

Família terá candidato

Jairo conta que em uma entrevista, quando o deputado Fábio Mitidieri esteve em Glória, o próprio Serginho disse que era pré-candidato a prefeito.

*** Mas ao radialista Osmar Farias, que perguntou se ele estava apto a concorrer ou se continuaria inelegível, Sergio respondeu que “a família Oliveira teria candidato”.

*** – Seria a ex-prefeita Luana, sua irmã: Subtende-se, com essa afirmação que ele não esteja seguro do problema jurídico que o impede, disse Jairo.

Reoxigenar administrações

Sobre a possibilidade de mudanças significativa em relação à Prefeituras do sertão, Jairo crê que sim. “O cenário para as próximas eleições é de um reoxigenação nas administrações, principalmente na região”.

*** – Têm prefeitos e líderes que administram prefeituras municipais como se tivessem comandando suas fazendas com seus currais, afirmou.

Mantém posição

O PT mantém posição no que se refere a disputar a Prefeitura de Aracaju. Segundo um dos seus filiados, esse é um sentimento de todo o bloco.

*** Nesse momento o PT está se preparando para o encontro regional que acontece em Recife, no final de semana, para discutir sobre as eleições dos diretórios.

Chiquinho quieto

O deputado estadual Chiquinho Gualberto não se move para as eleições municipais e estaduais do PT. Continua firme a possibilidade de deixar o partido na primeira janela.

*** Chiquinho estaria chateado com o senador Rogério Carvalho e com o deputado federal João Daniel (ambos do PT).

Eleições diretas

Senadora Soraya Thronicke (PSL) vai entrar com Projeto de Lei que obriga eleições diretas na OAB, em todo o País. Democrática, a própria OAB já deveria ter adotado essa tipo de escolha dos seus presidentes.

*** O problema agora é que a Ordem sofre perseguição do presidente Bolsonaro e seus apaixonados.

Mantém posição

Em relação à reforma da Previdência, o deputado federal Fábio Henrique (PDT), disse que continuaria votando contra, por uma questão de convicção.

*** A Câmara Federal está discutindo a Reforma em segundo turno e Fábio mantém sua posição anterior.

Necessária para o País

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse que tinha de manter “minha coerência”. E acrescentou: “a reforma da Previdência é necessária para o país e para os Estados”.

*** Sobre a situação do País e do Estado, Mitidieri diz que “precisamos voltar a gerar emprego e renda. Não dá para termos um Estado que vive apenas pra pagar a previdência, sem dinheiro para nada”.

*** Para Fábio, “aprovar as reformas gerará economia nos cofres do Estado e como consequência teremos condições de voltar a investir em rodovias, obras, saúde… E tudo isso gera emprego e renda”.

Cassação em Telha

Por decisão do TSE, o vereador da cidade de Telha João Messias Vieira de Souza teve o seu mandato cassado, com afastamento imediato da Câmara Municipal.

*** Com a cassação de João Messias, assume o mandato o vereador suplente Fernando Guimarães.

Um bom bate papo

Novo visual – Com um novo visual, o vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, trabalha na organização das discussões sobre o PED, que ocorrem em Recife.

Deixam claro – Valadares Filho (PSB) não declara, mas seus aliados deixam claro que ele será o nome que o partido vai lançar como candidato a prefeito de Aracaju.

Não descarta – Valadares Filho conversa com lideranças de outros partidos para tentar formar uma aliança ampla. Ele já disse que não descarta disputar a Prefeitura.

Bem otimista – O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, está em plena atividade para atrair novos e velhos aliados para filiação no partido. Está otimista.

Terá êxito – A conversa de Machado com o deputado Garibaldi Mendonça foi importante e deixa a impressão que terá êxito, pela forma como a proposta foi vista.

Reinicia conversas – Agora só quando retornar de viagem é que o ex-governador Jackson Barreto reinicia suas conversas políticas. JB passa alguns dias em Lisboa.

Jaques Wagner – Com declarações polêmicas, o presidente tem pautado o noticiário com falas absurdas e desviado a atenção do que realmente importa.

Retirar balanços – O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, disse ontem que retirar balanços de empresas de jornais não é melhor decisão.

È perseguição – MP de Bolsonaro que desobriga publicação de balanços de empresas em jornais cria obstáculos à transparência e demonstra perseguição.