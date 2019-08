Velocidade dos ventos em Aracaju permanece alta até o meio-dia desta quarta

07/08/19 - 06:30:30

Com os fortes ventos que chegaram a Aracaju ainda no final da tarde desta segunda-feira (5), confirmando o alerta emitido pela Defesa Civil Municipal, seis ocorrências foram registradas por meio do chamado emergencial 199, tendo como principais motivos o risco de desabamentos e a queda de árvores. Segundo informações da Marinha do Brasil, a previsão é que as fortes rajadas continuem até o meio-dia desta quarta-feira, dia 7.

A velocidade média dos ventos na capital é de 20 km/h, e as rajadas que atingem a capital sergipana chegam a cerca de 45km/h, o dobro do normal. Devido a isso, a Defesa Civil já atendeu ocorrência nos bairros Coroa do Meio, Soledade, Suíssa e Industrial, locais em que moradores acionaram o órgão para relatar riscos de desabamento, queda de outdoors e destelhamento de residências. Já no bairro Cidade Nova, foi registrada uma ocorrência por queda de árvore.

“As pessoas que residem nas áreas litorâneas, da zona Sul à zona Norte, devem continuar com a atenção redobrada para o destelhamento de casas, principalmente as que têm telhas de fibrocimento, pois são telhas mais leves, que podem ser removidas com maior facilidade. Hoje tivemos duas ocorrências dessa mesma situação com telhas de fibrocimento”, informou o coordenador da Defesa Civil Municipal, major Silvio Prado.

A atenção também deve ser redobrada para as pessoas que estão transitando nas vias com grande número de árvores. “É importante que os condutores fiquem atentos para árvores e outdoors caídos, que estão sendo derrubados em maior número pela cidade, e também diminuam a velocidade do veículo. Reforçando que as pessoas devem evitar estacionar seus veículos perto de árvores e outdoors, principalmente em avenidas como a Hermes Fontes e Beira Mar”, alertou o Major.

Embora a previsão seja de ventos fortes até a manhã de quarta (7), eles serão acompanhados de um volume de chuva superior ao registrado nesta terça (6). “A chuva preocupa um pouco mais, porque diminui a visibilidade dos condutores e pode causar alguns alagamentos. Além disso, quando acompanhada de ventos, possui uma força maior”, alerta o major Silvio Prado.

Em qualquer situação de emergência, o cidadão deve sair imediatamente de casa e entrar em contato com a Defesa Civil através do número 199 e só retornar ao local quando for feita a avaliação de risco.

Foto Sérgio Silva

AAN