ZEZINHO DO BUGIO: “VOU CONTINUAR DEFENDENDO A GESTÃO DE EDVALDO”

07/08/19 - 09:26:10

O vereador Zezinho do Bugio (PTB) disse estar tranqüilo quando à informação que recebeu, de que o vice-presidente Municipal do PTB em Aracaju, Valdélio Silva, anunciou que o partido deve pedir a sua expulsão da agremiação. Isso tudo porque segundo Valdélio, “o vereador Zezinho do Bugio se coloca como favorável e, até rasgando elogios a essa gestão que tanto combatemos”.

Na manhã desta quarta-feira (07), Zezinho do Bugio disse está tranqüilo e que vai continuar na bale aliada do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB). “Vou participar da base aliada do prefeito”, disse o vereador.

Para Zezinho, “Valdenio quer a mídia. Eu estou tranqüilo e vou aguardar a decisão do partido, porque até agora não fui comunicado da decisão. É legitimo, mas é bom deixar claro que ficarei apenas sem partido”, explicou Zezinho.

O vereador disse ainda essa informação ele teve conhecimento pela imprensa e que o presidente do PTB, deputado Rodrigo Valadares, ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas que está “pronto para apresentar minha carta de demissão mas se eles querem a expulsão, então vou aguardar, já que recebi vários convites de partidos. Então vamos aguardar”, disse o vereador.

Zezinho conclui dizendo que “posso ser expulso por entenderem que não estou agindo de acordo com o posicionamento do partido, mas não por ser oportunista, isto eu não aceito. Caso eu seja expulso, ficarei sem partido por um período, mas logo me filiarei a outro. Tenho recebido vários convites”, afirmou.