Zezinho Sobral homenageia Laranjeiras pelos 187 anos de Emancipação Política

07/08/19 - 17:00:08

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) utilizou a Tribuna da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, dia 07, para parabenizar o município de Laranjeiras pelos 187 anos de Emancipação Política. Laranjeirense, o parlamentar destacou a importância deste município que fica no Vale do Cotinguiba e é uma grande referência para a cultura e política sergipana.

“Tenho muito orgulho de ser filho de Laranjeiras, cidade onde vivi minha infância e juventude. Tenho grandes laços com o município e muitos amigos. Terra de gente hospitaleira, trabalhadora e guerreira. Como Laranjeirense e deputado estadual, trabalho e trabalharei muito para atender aos anseios deste povo que tanto precisa e merece atenção”, destacou Zezinho Sobral, que declamou a poesia ‘Cântico aos Laranjeirenses’, de João Sapateiro.

“Fiz um requerimento de congratulações ao povo de Laranjeiras, encaminhado em nome da vereadora Brasilina Góes. Sou apaixonado pela minha terra, pelo seu povo e por tudo que representa”, complementou.

O parlamentar citou que as tradições de Laranjeiras são fortes e passam de geração a geração. O município é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) por combinar um conjunto arquitetônico de casario e igrejas que datam do século XVII ao século XIX. Laranjeiras é Patrimônio Imaterial representado pelas manifestações do Cacumbi, Lambe-Sujo x Caboclinho, Samba de Coco, Reisado, Taieira, São Gonçalo, Chegança e tantos outros.

O município possui um rico Centro Histórico com o Museu Afro-Brasileiro, as igrejas de Nossa Senhora da Conceição dos Homens Pardos e de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, a Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus (do século XVIII) e o Museu de Arte Sacra. Quem vai a Laranjeiras também tem a oportunidade de conhecer a Capela de Bom Jesus dos Navegantes (de 1905), no Alto do Bom Jesus, e a Igreja do Senhor do Bonfim (datada do século XIX).

“Não podemos esquecer da Igreja Nossa Senhora da Conceição da Comandaroba. De grande beleza arquitetônica, ela data de 1734 e é um dos marcos da passagem dos jesuítas em Sergipe. Registros apontam que, à época, os jesuítas ergueram a igreja para catequizar os índios do Vale do Cotinguiba. É um dos maiores cartões-postais da cidade”, complementou.

Enquanto deputado estadual, o diálogo de Zezinho Sobral com a população laranjeirense é constante. No primeiro semestre deste ano, atendendo a pedidos de moradores de Laranjeiras, solicitou ao Governo do Estado o restabelecimento da rota originária dos ônibus que circulam nos conjuntos Manoel do Prado Franco, Albano Franco, José Franco, Denise Fontes, Pastor Antônio, João Sapateiro, Mutirão, Paulo Hagenbeck, Homero Diniz, Manoel do Prado Franco, Loteamento Nasce a Esperança. Foi atendido e efetivado o retorno da entrada dos transportes urbanos de passageiros até o fim de linha, beneficiando mais de 12 mil pessoas.

“Antes, os ônibus que faziam a linha passavam por uma rota que, após a realização de obras e intervenções, foi alterada. Sabemos que as linhas de transporte interestaduais não podem ser acrescidas em novas rotas e está estabelecido que só podem ser criadas novas linhas a partir de licitação, concorrência ou outra modalidade. A linha está subindo e traz grandes benefícios para a comunidade que, durante muito tempo, sofreu com os transtornos causados pela falta de transporte”, justificou.

Zezinho Sobral também acompanhou a chegada de uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) à nova base do serviço no município, situada na Unidade Básica de Saúde Antônio Menezes Leite. Em junho, o deputado apresentou a Indicação nº 280/2019, que solicitava ao Governo celeridade na entrega de uma Unidade de Suporte Básico (UBS) do Samu, atendendo ao pleito do vereador laranjeirense José Carlos Sizino. “A união dos esforços faz a diferença para atender aos anseios da população, especialmente de quem precisa dos serviços de saúde. A base atende Laranjeiras e adjacências. Também foi fundamental a parceria estabelecida com o Município para que a base ficasse dentro do posto de saúde”, pontuou.

Fonte e foto assessoria