Alunos que farão Simula Enem 2019 podem consultar lista de locais de provas

08/08/19 - 05:06:34

A Seduc alerta para que os candidatos ao Enem 2019 não faltem, verifiquem os horários e locais de provas simuladas

O Simula Enem, promovido pelo Programa Pré-Universitário do Governo de Sergipe, implementado através da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), teve neste ano um número recorde de inscritos. Ao todo, 10.295 candidatos se inscreveram para participar do simulado, ultrapassando os 10.029 de 2018. Os alunos que se inscreveram já podem consultar a lista de locais das provas, disponível através do site oficial da Seduc no Portal do Simula Enem.

As provas serão realizadas nos dias 18 de agosto e 1º de setembro e têm como objetivo preparar os alunos da Rede Estadual de Ensino para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Coordenado pelo Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, o Simula Enem tem como público-alvo os estudantes do programa Pré-Universitário do Governo de Sergipe e os alunos do 3º ano do ensino médio da Rede Estadual, ou alunos em qualquer etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJAEM) da rede pública estadual.

No primeiro dia de provas, os estudantes responderão a questões sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas. Também farão uma redação de acordo com os critérios exigidos no Enem. No segundo dia, farão provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Os portões serão fechados ao meio-dia, e as provas do simulado terão início às 12h30. “O Simula Enem é um investimento do Governo de Sergipe, obedecendo aos mesmos critérios do Enem. É importante que os inscritos verifiquem o local de prova, obedeça aos horários de início e término, já que é um preparo fisicamente e psicologicamente para as provas”, explicou a diretora do Dase, Eliane Passos.

Além de simular e preparar o aluno para uma prova, como é o Exame Nacional do Ensino Médio, o resultado do Simula Enem será disponibilizado por município, por escola e por Diretoria de Educação, através do Sergipe Tec/ Coordenadoria de Informática da Seduc (Codin).

O exame ainda informará as médias de cada área do conhecimento para que o aluno faça intervenções pedagógicas necessárias e se prepare melhor para o exame, que acontecerá em 2019 nos dias 3 e 10 de novembro.

Fonte e foto assessoria