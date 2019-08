Banco do Nordeste apresenta condições de acesso a recursos para fomento à inovação

08/08/19 - 13:47:05

Nesta sexta-feira, 9, o Banco do Nordeste detalha as condições para apoio financeiro a iniciativas inovadoras por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci). A iniciativa visa aumentar a competitividade das micro e pequenas empresas, com recursos não reembolsáveis aplicados no desenvolvimento de soluções tecnológicas.

O Edital Fundeci 01/2019 prevê R$ 5 milhões para apoio a micro e pequenas empresas, com valores entre R$ 60 mil e R$ 300 mil por projeto que tenha como finalidade o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos ou a agregação de novas funcionalidades ou características aos já existentes.

O edital está disponível na internet no endereço www.bnb.gov.br/fundeci. As propostas podem ser enviadas até o dia 2 de setembro, via Sistema de Gerenciamento de Convênios, e as empresas têm até 28 de agosto para habilitarem-se a utilizar a plataforma.

Podem participar do edital MPEs dos setores industrial, comercial e de serviços, especialmente startups e empresas de base tecnológica. Também são admitidas parcerias com Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT), que atuarão em conjunto com a empresa proponente na execução do projeto.

Os detalhes serão apresentados em videoconferência, a partir da Direção Geral do BNB, em Fortaleza, transmitida na Superintendência Estadual de Sergipe.

Serviço

Detalhes do Edital Fundeci 01/2019 – Subvenção Econômica para Inovação em Empresas da Região Nordeste e do Norte dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo

Data: 9 de agosto (sexta-feira)

Horário: 10h

Local: Rua Itabaianinha, 44, Centro – Aracaju/SE

Banco do Nordeste