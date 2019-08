Belivaldo Chagas define início dos cursos de formação da PM para o dia 02 de setembro

08/08/19 - 16:49:52

Aprovados no último concurso serão convocados próximo dia 15 para reunião com comandante da PM e aula inaugural acontecerá dia 02 de setembro

Em audiência com o comandante da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marcony Cabral, nesta quinta-feira (08), o governador Belivaldo Chagas definiu as datas para o início do curso de formação dos aprovados no último concurso da Polícia Militar de Sergipe, realizado no ano passado. Serão 330 convocados dentre os classificados para os cargos de soldado e oficial.

“Portanto, todos serão convocados para uma reunião no próximo dia 15. Todos serão convocados pelo comandante, para que se faça todo o ajuste final e, efetivamente, também ficou decidido que o curso de formação se iniciará do dia 2 de setembro”, afirmou Belivaldo.

Em 28 de fevereiro, a Secretaria de Estado da Administração (Sead) homologou e divulgou no Diário Oficial, a lista final com os nomes de todos os aprovados no concurso público da Polícia Militar de Sergipe, que estabelece a contratação de 300 soldados e 30 oficiais que irão reforçar a Segurança Pública em todo o estado.

O comandante da PM-SE, coronel Marcony Cabral salientou a importância dessa convocação e o compromisso do governador com o processo do certame. “Serão convocados dia 15 de agosto, para uma reunião conosco, na qual será mostrado o que é a Policia Militar, as primeiras tratativas, conferência de documentação, ajustes finais, e o governador, conforme prometeu anteriormente, definiu a data do início do curso para o dia 02 de setembro. É um compromisso do governador Belivaldo Chagas com esse grupo de candidatos, cumprindo com sua palavra, e fazendo com que a Polícia Militar seja oxigenada com esse grupo de pessoas que serão formadas no Cfap (Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças), e isso vai fazer com que a sociedade seja beneficiada também com reforço da segurança”.

Ainda de acordo com o comandante, a reunião acontecerá no Cfap, juntamente com a equipe técnica, onde será feita a apresentação da Corporação, serão definidos os horários e como será o funcionamento do curso.

“A aula inaugural será dia 02 de setembro, definida pelo governador. O curso para soldado tem, em média, 10 meses e o curso para oficial, em média, dois anos de duração. O Curso de Formação para Oficial será realizado no estado. É interessante porque a mão de obra já está aqui, e o Estado fará uma economia em mais de R$ 5 milhões. Então, é um avanço. O governador teve a sensibilidade de autorizar para que nós pudéssemos implantar”, enfatizou Marcony, pontuando que depois de 47 anos, o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar volta a ser realizado em Sergipe.

Foto: Marco Vieira