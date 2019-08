Prefeitura de Lagarto leva Assistência Social para o Povoado Brejo

Quem teve a satisfação de receber a Caravana da Cidadania nesta quarta-feira, 7, foi a comunidade do Brejo. A ação realizada pela Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria do Desenvolvimento Social e do Trabalho, levou um bom número de pessoas à Escola Municipal Eliezer Porto, sede do evento.

Quem compareceu à caravana pôde contar com uma série de serviços como o Programa Bolsa Família Federal Itinerante, com atualizações cadastrais das famílias prioritárias, agendamentos e informações; cadastro ao Bolsa Família Municipal; inscrições em cursos profissionalizantes pelo NAT; orientação jurídica; elaboração de currículo; cortes de cabelo gratuitos; sorteio de brindes; brincadeiras para crianças com: cama elástica e pintura no rosto; confecção de carteira do idoso (para passe livre em ônibus); cadastro no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e solicitação da segunda via da Certidão de Nascimento ou de Casamento.

Palestras informativas também fizeram parte da programação acerca dos programas de transferência de renda, Políticas Públicas para as Mulheres e os serviços dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Os secretários de Desenvolvimento Social, Valdiosmar Vieira, e de Educação, Eduardo Maia, aproveitando a presença dos pais e responsáveis na escola sede da caravana, realizaram um breve bate-papo com as famílias. O vereador Gordinho de Jorge da Laranja também esteve presente na ação.