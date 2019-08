CBVD recepciona autoridades japonesas que visitam Aracaju

O presidente da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD), Ângelo Alves Neto, recepcionou nesta semana o diretor Executivo/secretário Geral da Associação de Intercâmbio Internacional de Kakogawa, Yoshiyasu Kidena, que junto com outras quatro pessoas da comitiva japonesa visitaram a sede da entidade esportiva, localizada em Aracaju, e alguns pontos turísticos da capital sergipana.

A visita é uma retribuição da ida da comissão da CBVD ao Japão, no ano passado, onde entre as cidades visitadas para possível acomodação das seleções de vôlei sentado, masculina e feminina, durante os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 esteve Kakogawa, que fica na província Hyogo. A localidade concentra o maior número de brasileiros na terra do sol nascente.

Para o presidente da CBVD, está é uma grande oportunidade de estreitar laços com o Japão. “Há 46 anos existe um convênio de irmandade entre Kakogawa e a cidade de Maringá, no interior do Paraná, e duas vezes no ano acontece esta visita, em janeiro o Brasil vai para o Japão e em agosto são eles que vem até nos. Mais, neste ano, o protocolo foi quebrado e a comitiva veio em Aracaju para retribuir a visita e reforçar o pedido que as seleções de vôlei sentado passem parte da aclimatação antes dos jogos em Kakogawa”, frisou Ângelo.

Comentando sobre a extensão territorial brasileira e a diversidade de culturas, o líder da comitiva e diretor executivo da associação, agradeceu a recepção. “Está é a nona vez que venho ao Brasil e sei que aqui tem várias culturas e costumes diferentes, agradecemos a oportunidade de conhecer esta bela cidade. O Japão e o Brasil ficam em lados opostos no globo terrestre, mais tenham a certeza que a irmandade entre as nações existe e esta visita é uma prova do laço de amizade”, comentou Kidena que também entregou uma mensagem escrita e em vídeo do prefeito da sua cidade. Visita

A comissão de japoneses desembarcou em Aracaju no final da manhã de terça-feira, 6, indo conhecer a sede da CBVD e a Orla de Atalaia. Na quarta-feira, 7, o roteiro de visitação de visitação incluiu um passeio de Catamarã na Orla Pôr do Sol, onde conheceram a Crôa do Goré e Ilha dos Namorados. A programação ainda incluiu uma visita a autoridades esportiva, apresentação de uma partida de vôlei sentado com a equipe do CIEP e visita a Unidade do IFS Aracaju. Na manhã da quinta-feira, 8, a comitiva se despede da capital sergipana.

Por Danilo Cardoso

