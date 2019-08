Deputado capitão Samuel comemora convocação de concursados

08/08/19 - 13:07:01

Na manhã desta quinta-feira, 08, o deputado estadual ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para informar que 12 aprovados no concurso público para oficial do Corpo de Bombeiros do estado estão indo, hoje, fazer o curso de formação em Goiás.

Durante pronunciamento, Capitão Samuel destacou que no dia 19 de agosto sairá o calendário efetivo de chamamento do concurso de Soldado e da Polícia Militar de Sergipe para o curso de formação.

“Sabemos do esforço que foi feito pelo Governo do estado em um momento de crise”, colocou Capitão Samuel.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese