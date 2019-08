DEPUTADO COBRA AUMENTO PARA SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

08/08/19 - 05:23:11

O deputado Georgeo Passos (Cidadania), pediu ao Procurador-Geral de Sergipe, Eduardo D’Ávilla que atendesse as reivindicações feitas pelos servidores do Ministério Público Estadual (MPE). O pedido aconteceu durante pronunciamento feito na manhã da quarta-feira (07), na Assembleia Legislativa.

Georgeo mostrou dados da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), que comprovam que o MPE diminuiu o índice de participação na Lei de Responsabilidade Fiscal e parabenizou o procurador pelo resultado conquistado em virtude das medidas de economia adotadas por Eduardo.

“Eu quero parabenizar o procurador-geral Eduardo D’Ávilla pela queda no índice da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Secretário de Fazenda, Marcos Queiroz nos disse que no terceiro quadrimestre de 2018, o MPE estava com 1.91%, mas, o relatório do primeiro quadrimestre deste ano, mostra que esse índice caiu para 1, 66%”.

O parlamentar aproveitou para cobrar uma atenção maior do procurador em relação aos

pleitos apresentados pelo Sindicato dos Trabalhadores Efetivos do Ministério Público de Sergipe. (SINDSEMP). “Esperamos que agora o procurador-geral analise com mais atenção as reivindicações feitas pelo sindicato”.

Em seu discurso, Georgeo disse ainda que, o sindicato protocolou no mês de maio, um ofício solicitando o reajuste salarial para técnicos e analistas e também apresentou pautas de reivindicações não pecuniárias e que elas foram negadas pelo procurador-geral sob alegação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Em um primeiro momento, as reivindicações do sindicato não foram atendidas por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas agora, sabemos que o MPE está enquadrado e por isso, solicitamos que o procurador dê mais atenção às solicitações feitas pelo sindicato”.

