Eleições municipais 2020: Rafael Sandes é cotado para disputar prefeitura de Propriá

08/08/19 - 17:00:20

2020 nem chegou e o município de Propriá já tem um possível nome para concorrer às eleições municipais, tema que já ocupa grande parte dos debates políticos na região, e a maioria dos partidos tem conduzido suas articulações em preparação para a primeira disputa após as eleições de 2018.

Conhecido pelo seu carisma, profissionalismo e amor por Propriá, o secretário municipal de Educação tem sido um nome bastante comentado para concorrer ao pleito. Ainda sem pronunciamento oficial, Rafael não nega uma possível candidatura, mas deixa claro em suas redes sociais seu desejo em fazer de Propriá uma cidade desenvolvida e de referência no estado com uma educação justa e de qualidade para todos.

A professora aposentada, Isabel Cristina de 56 anos, disse aprovar uma eventual candidatura do professor Rafael Sandes à prefeitura de Propriá nas eleições de 2020. “Eu tenho acompanhado esse menino e visto o esforço que ele tem feito para ser uma referência como secretário e educador. Tenho admirado de longe e me orgulho em ver um trabalho tão bonito, realizado por um jovem. Espero que ele realmente venha como candidato nas eleições, pois será um sopro nessa velha política que assola nosso município. Precisamos de gente que acredite que a educação é a arma mais forte para o futuro de uma cidade”.

Professor de história, Rafael é atualmente secretário de Educação, Cultura, Juventude e Esporte de Propriá e tem o nome cotado para disputar as eleições no ano que vem. Em destaque, durante sua atuação como secretário, Rafael tem em seu currículo melhorias na educação com resultados satisfatórios em uma gestão eficiente que tem se destacado, sendo elogiado pelo seu compromisso e responsabilidade com o ensino municipal por onde passa.

Fonte e foto assessoria