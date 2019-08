Energisa lança atendimento via whatsapp; Gisa chega para resolver solicitações

08/08/19 - 07:07:52

A Energisa acaba de lançar um novo canal de atendimento para se aproximar ainda mais dos clientes: a Gisa, assistente 24 horas pelo WhatsApp 79 98101-0715, que começa a atender a partir de segunda-feira, 12.

O chatbot chega para atender de forma ainda mais fácil e rápida solicitações dos clientes pelo aplicativo, como por exemplo: segunda via da fatura ou religação.

Basta salvar o número 79 98101-0715 na agenda do celular e entrar em contato. Com poucas palavras, é possível ter o pedido atendido ou uma ordem de serviço aberta. O objetivo é ganhar mais agilidade na condução dessa relação, tornando-se mais próxima e acessível ao público.

O atendimento via WhatsApp funciona por meio de inteligência artificial e tem como objetivo estabelecer uma comunicação direta. A iniciativa é parte de um projeto maior, chamado Jornada de Pagamento, que promete facilitar ainda mais as possibilidades de interação dos consumidores com a empresa. Outras soluções ainda serão lançadas neste ano para melhorar a comodidade do público e reduzir a necessidade de deslocamento até as agências comerciais ou mesmo ligar para o Call Center.

“A Gisa é apenas uma das iniciativas digitais em que a empresa vem trabalhando para melhorar a experiência do cliente. A ideia é facilitar o dia a dia das pessoas, que estão cada vez mais sem tempo e precisam de praticidade. Agora o cliente consegue resolver uma série de serviços sem precisar levantar do sofá “, explica Roberto Carlos Pereira Currais, diretor-presidente da Energisa Sergipe.

“Com esse recurso, não existe mais dia útil ou hora certa para fazer contato, a Energisa passa a estar disponível para os clientes também no novo canal 24 horas por dia, sete dias na semana”, complementa.

Neste primeiro momento é possível solicitar segunda via da fatura, religação, parcelamento de débitos em aberto e esclarecer dúvidas sobre os serviços prestados, mas nos próximos meses as opções aumentarão.

A Energisa Sergipe é a segunda empresa do Grupo Energisa a adotar o atendimento via Whatsapp. Até o fim do ano, todas as demais distribuidoras do Grupo terão acesso ao novo canal de atendimento, aumentando o poder de atuação da ferramenta e fortalecendo o atendimento dentro da nova realidade do consumidor.

Assessoria de Comunicação|Energisa Sergipe