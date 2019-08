Esquerda se torna infalível

08/08/19 - 00:53:32

Diógenes Brayner – [email protected]

A esquerda sempre foi competente no marketing e na afinidade com a mídia. Uma das maiores provas disso ocorreu ontem, diante de uma ação camuflada da direita capenga, em que determinou a transferência do detento Luis Inácio Lula da Silva (PT) de uma sala da Polícia Federal, para uma cela na Penitenciária de Tremembé em São Paulo. A decisão foi da juíza federal Carolina Lebbos que teria atendido ao pedido da Própria Polícia Federal, que não poderia continuar cedendo uma de suas salas para hospedagens de agentes, para servir ao ex-presidente condenado.

Em menos de três horas o País se agitou e a Justiça montou toda uma estrutura para analisar a decisão da juíza. Entre o tumulto jurídico, surgiu a informação de que Lebbos fora indicação do ex-juiz e atual ministro da Segurança e Justiça, Sérgio Moro, hoje o alvo principal das lunetas usadas por segmentos da esquerda alvoroçada. O País se mexeu, a Câmara parou por alguns momentos, o suficiente para fazer com que a decisão da juíza fosse revogada.

Os ministros do Supremo resolveram tudo em poucos minutos e por onze votos a um sustaram a transferência e mantiveram Lula feliz em seu aconchego na sede da PF em Curitiba. O Brasil, claro, se rendeu à decisão suprema, sem perceber que começa a se fortalecer a força política do STF, capaz de resolver questões – antes difíceis – em pouco mais de uma hora. Claro que surtiu efeito na planície, mas por baixo de sete capas a reação fora outra completamente diferente.

Percebeu-se que a maioria dos ministros queria aproveitar a euforia e votar a ação que pede a liberdade de Lula, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, resolveu encerrar a sessão e por a discussão provavelmente para hoje, amanhã ou meses depois. De tudo, o que resta avaliar é que dificilmente o ex-presidente será enviado para uma penitenciaria, sem antes o STF avaliar processo contra o ex-juiz federal Sérgio Moro, em razão das mensagens capturadas por hackers, que mostram supostas ações de Moro para condenar Lula à cadeia.

Deixa claro, ainda, que Lula é condenado mas não está isolado, principalmente porque mantém uma liderança forte nos setores de esquerda, tem apoio da mídia e absoluta simpatia de ministros em instâncias superiores e outros segmentos do judiciário.

Violência da farsa judicial

O senador Rogério Carvalho considerou ontem que a transferência de Lula, sem prerrogativas de ex-presidente, é mais uma violência da farsa judicial a que ele foi submetido.

*** Rogério demonstrou indignação e revolta com a transferência e pediu que “defendam Lula urgente”.

Valdevan na sessão

O deputado federal Valdevan Noventa (PSC), que teve sua prisão preventiva suspensa, na noite de terça-feira, participou ontem da sessão plenária da Câmara Federal.

*** Na opinião da maioria dos deputados ouvidos, a prisão de Valdevan é por questão de dias… Ou horas.

*** O PSC não fala em expulsão do deputado Valdevan Noventa dos seus quadros. Isso não está em pauta.

Sobre candidatura

Está decidido: o PSC também não vai expulsar o deputado Gilmar Carvalho, como ele deseja, com objetivo de ir para outra sigla e disputar a Prefeitura de Aracaju em 2020.

*** Caso ele saia da sigla, ou mesmo seja expulso, pode escapar do TRE, mas terá problemas com o TSE, que não aceita a mudança de partido a não ser pela “janela”.

*** Em caso de saída, o MPE pode pedir a cassação do seu mandato ou qualquer outro cidadão também, mesmo que não seja suplente.

Não é sujeito qualquer

O subtenente Edgard Menezes diz que o ex-presidente Lula não é um sujeito qualquer, afinal “ele roubou uma nação e comanda a maior organização criminosa do mundo”.

*** E continua: “ele tem que ir para um presídio federal e colocado no Regime Diferenciado”.

Gustinho consegue Alysson

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) conseguiu para seu partido a filiação do vice-prefeito da Barra dos Coqueiros, Alysson Souza, pré-candidato a prefeito da Barra.

*** Alysson era o objeto de desejo de várias legendas, que tentaram leva-lo para seus quadros e tê-lo como candidato.

*** – É mais um nome jovem que se filia ao Solidariedade e se soma ao nosso projeto de renovação política, disse Gustinho.

Interesses do Estado

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) disse ontem que está completamente voltada para os interesses do Estado e não se mostra preocupada com as eleições do próximo ano.

*** Para Eliane, “há uma relação bacana dentro do partido, que busca a unidade”. Segundo ela, tem se discutido mais as questões nacionais sobre esse cenário que está se colocando, que é devastador para o Brasil.

*** Admite que o Intercept tem mostrado muita coisa importante em relação à injustiça que se pratica neste país.

Bilhões para emendas

Segundo um deputado federal, o Governo apresentou PL ao Congresso para retirar R$ 3 bilhões, com objetivo de pagar emendas orçamentárias impositivas neste período.

*** Atenção Sergipe! Vamos lá…

Edvaldo está viajando

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), já está no exterior. Viajou ontem logo após passar o mandato para o presidente da Câmara, Nitinho Vitalle. O embarque foi em Salvador.

*** O prefeito disse que se afastou para tratar de problemas pessoais e “no mês de agosto receberei cinco dias a menos no salário”.

*** Edvaldo disse que não conversou com ninguém sobre sucessão municipal, mas vai voltar a se reunir com o PRB porque acha seu retorno ao grupo importante.

Votou na reforma

O deputado federal Bosco Costa (PL) votou na reforma da Previdência, como foi orientado pelo partido e pelo Governo: “também com minha consciência, tranquila, porque sempre defendi essa reforma”.

*** Acha que o momento exige que se governe com o máximo cuidado, para que não aconteça o que correu no passado.

Assistência com Previdência

Bosco Costa acha que não se pode unir assistência com previdência, porque isso fará retornar o caos: “se fizer só a previdência dará certo, desde que faça a assistência com recursos do orçamento.

*** Para Bosco, o governador Belivaldo Chagas ou faz a reforma da previdência no Estado, ou vai terminar sem pagar aos servidores.

*** Os Estados podem entrar na reforma do Governo Federal através da apresentação de emenda no Senado: “se os governos não adotarem medidas duras, vão inviabilizar futuras administrações”, disse Bosco.

Vai até a Justiça

Breno Silveira, diretor da BM Locadora, acionou o setor jurídico da empresa para processar o deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB), pelo que ele disse durante entrevista.

*** A acusação foi sobre o superfaturamento de contrato feito pela empresa.

Breno vai para o DEM

O empresário Breno Silveira, que disputou as eleições em 2018 a deputado estadual, está se filiando ao DEM, depois de uma conversa com o ex-deputado José Carlos Machado.

*** Breno voltará a disputar mandato parlamentar em 2022, mas ainda não está tratando sobre eleições municipais.

Laércio e Daniele

O deputado Laércio Oliveira e delegada Daniele Garcia, hoje na Diretoria de Ensino e Estatística da Senasp, no Ministério da Justiça, conversaram sobre a produção de ações efetivas no combate à violência contra a mulher em Sergipe.

*** Laércio e Daniele conversaram também sobre a política de Aracaju.

André tenta liberação

André Moura recebeu ontem, em Brasília, os prefeitos de Boquim, Eraldo do Cabeça Dantas; de Maruim, Jeferson Santana; e Mara da Farmácia, prefeita de Pedrinhas. Além do secretário de Maruim Diego e o assessor técnico Gilberto.

*** – Durante a conversa, tratamos da liberação de recursos para esses municípios, que viabilizei durante meu mandato, disse André.

Rio recebe presente

O governador do Rio, Wilson José Witzel, já disse a alguns sergipanos que conheceu: “lamento que Sergipe tenha perdido um senador como André Moura”.

*** E continuou: “mas fico feliz porque com isso Sergipe deu um grande presente ao Rio de Janeiro”, disse Witzel exaltando a eficiência de André em seu secretariado.

PSD e MDB juntos

Aconteceu, ontem, em Brasília, um almoço e bate papo entre o ex-deputado Heleno Silva (PRB) e os deputados Fábio Mitidieri (PSD) e Fábio Reis (MDB). Os dois parlamentares estão muito juntos.

*** Podem anotar: PSD e MDB estão fazendo alianças em muitos municípios

Um bom bate papo

Opinião sobre STF – O site Uol publicou ontem em opinião: ‘Dúvida: STF ou STL, Supremo Tribunal do Lula?’

Babaca recalcado – Silvio Santos (PT) respondeu: “É a lei, Babaca recalcado. Tá achando ruim? Peça ao seu deputado pra mudar”.

Em Portugal – O ex-governador Jackson Barreto (MDB) já está em Portugal, onde passa alguns dias de férias. Passa 15 dias por lá.

Em silêncio – Apesar de estar sem mandato, Jackson Barreto passa os dias trabalhando, atendendo a lideranças e conversando. Lá não terá isso…

Pode trocar – O prefeito de Socorro, padre Inaldo pode trocar o PCdoB pelo Partido Progressista (PP), a convite do deputado federal Laércio Oliveira.

Sobre chapa – Edvaldo Nogueira disse ontem, antes de embarcar em Salvador, que não tratou sobre a formação de chapa para as eleições do próximo ano.

Maria da Penha – Nos 13 anos da Lei Maria da Penha, Senado aprova projetos para coibir violência contra a mulher em várias circunstância.

Sem investigação – O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) dá cautelar proibindo investigações sobre Glenn Greenwald.

Para comemorar – Ministro da Economia, Paulo Guedes, foi à Câmara comemorar com parlamentares a aprovação da reforma em segundo turno