ESTELIONATÁRIO QUE ALUGAVA CARROS E VENDIA É LOCALIZADO E PRESO PELO DRFV

08/08/19 - 08:20:58

Equipes da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) localizaram João Henrique Lisboa Rodrigues, suspeito de diversos golpes envolvendo a locação e venda de veículos em cidades diferentes, além de outros golpes. Ele foi preso na segunda-feira, 5, em Marechal Deodoro (AL).

Segundo o delegado Luís Carlos Xavier, o suspeito já vinha sendo procurado há cerca de três meses, por golpes envolvendo carros e também casas. “Ele costumava, entre os vários golpes, alugar o carro em uma cidade, ir para outro estado e vender o carro. Ele também alugava casas em praias e vendia tudo o que tinha no local”, explicou.

As equipes localizaram vítimas do suspeito na capital sergipana e elas relataram os golpes. “Nós tínhamos na DRFV dois inquéritos dele: um por ter alugado um carro em Alagoas, e ao chegar aqui, vendeu. Nós encontramos esse carro que estava com restrição de roubo. As vítimas mostraram que tinha comprado a ele”, complementou o delegado.

Em outra investida, a vítima já tinha a informação de que o suspeito era conhecido pela prática desses golpes e não alugou o carro, mas João Henrique aproveitou um descuido, entrou no veículo e o furtou. A localização do suspeito já estava sendo monitorada e ele foi localizado em Marechal Deodoro (AL).

As polícias de ambos os estados trocaram informações e o suspeito foi preso. Ele foi recambiado para Sergipe, onde ficará custodiado e à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso. A DRFV ressalta que demais vítimas, que porventura o reconheçam, compareçam a unidade.