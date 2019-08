Festa de São Judas Tadeu poderá se transformar em patrimonio cultural

08/08/19 - 17:00:53

Américo de Deus apresentará propositura que torna a festa de São Judas Tadeu patrimônio cultural e imaterial do município de Aracaju

A festa de São Judas Tadeu que ocorre anualmente de 19 a 28 de outubro é a maior celebração católica da capital, a qual conta com a participação de fieis peregrinos de Sergipe e de outros Estados, durante 10 dias. A comemoração acontece na frente da Igreja dos Capuchinhos onde são realizadas a novena e a missa, com a praça literalmente lotada. Diante da importância dessa tradicional festa, o vereador Américo de Deus (Rede) se reuniu nesta quarta-feira, 7, com Airton Taxista e o Frei Jone Barbosa Santos para receber a proposta e ser o elaborador de uma propositura para tornar esta solenidade patrimônio cultural e imaterial do município de Aracaju, ficando inserida no calendário oficial de eventos culturais do município.

“É uma honra para mim apresentar a propositura que reconhece essa festa como patrimônio cultural e imaterial do município de Aracaju. Tenho certeza que essa tradição vai engrandecer todos os trabalhos da Igreja São Judas Tadeu e dos fieis, pois a proposição estabelece o investimento de recursos. Iniciaremos o processo legislativo, para tramitar entre as comissões para que em seguida seja votada no plenário. Tenho certeza de que os vereados serão a favor da aprovação”, declarou Américo de Deus.

A igreja São Judas Tadeu teve sua história iniciada em 1961, com a construção do Convento. No dia 07 de março de 1964, a pedra fundamental foi instalada pelo Frei Miguelângelo Serafini de Cingoli e Frei Benjamin Capelli. Em 1973, a Igreja São Judas Tadeu foi consagrada, e desde então, tem se dedicado ao serviço pastoral de assistência a grupos vocacionais, as capelas, aos movimentos, ao acompanhamento espiritual à juventude Franciscana e a Ordem Franciscana Secular. Hoje a igreja é administrada pelo Frei Jone Barbosa Santos.

Por Sheyla Morales

Foto assessoria