Governo do Estado apoia realização dos JUB’s 2020 – Conferência Nordeste em Aracaju

08/08/19 - 10:13:23

O Estado de Sergipe, especialmente a cidade de Aracaju, deverá receber no período de 2020, uma série de eventos esportivos, sempre contando com apoio do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por intermédio da Superintendência Especial de Esporte (SEE).

Um desses eventos foi fechado esta semana em Maceió, com a presença da Superintendente Especial de Esporte, Mariana Dantas. Ela se reuniu com dirigentes da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) e reivindicou, para Sergipe, uma fase dos Jogos Universitários Brasileiros (JUB’s) – Conferência Nordeste, que este ano está sendo realizado em Maceió.

Em Maceió, Mariana Dantas foi conhecer o evento de perto e entender toda a logística da competição. Além das reuniões com o pessoal da CBDU e participar da solenidade de abertura, Mariana participou de audiências com o prefeito de Maceió, Rui Palmeira, secretário de Turismo e Esporte, Jair Galvão, entre outras autoridades esportivas do vizinho estado. Mas a decisão mais importante foi ouvir do presidente da CBDU, Luciano Cabral, a confirmação de que os JUB’s 2020 – Conferência Nordeste serão realizados em Aracaju.

Os JUB’s acontecem em três fases: a fase estadual, as conferências, que são as fases regionais, divididas em quatro regiões e a fase nacional. A Conferência envolve a disputa de quatro modalidades esportivas coletivas que são Basquetebol, Futsal, Voleibol e Handebol, nos nipes masculino e feminino.

“Para a CBDU é um orgulho muito grande, confirmar para o próximo ano a Conferência Nordeste, em Aracaju. A cidade tem um perfil para grandes eventos esportivos, pois a CBDU já promoveu grandes competições como JUB’s e Beach Games, em Aracaju, e os resultados foram excelentes. São aproximadamente mil atletas, que estarão em Aracaju participando da competição, uma das mais importantes do calendário da CBDU”, revelou Luciano Cabral, presidente da CBDU.

A Superintendente de Esporte, Mariana Dantas, agradeceu a confiança da diretoria da CBDU, de acreditar no potencial do Governo de Sergipe e promover importante evento esportivo.

“Estamos muito felizes. Lançamos a candidatura de Sergipe para sediar a Conferência Nordeste 2020. Conversamos com os dirigentes da CBDU e, graças a Deus, nós conseguimos captar para Sergipe, esse que é um dos grandes eventos do calendário da CBDU. São oito estados do Nordeste, mais de mil atletas envolvidos na disputa de quatro modalidades esportivas coletivas. Será uma semana inteira de competição. Estaremos movimentando a economia através do turismo, incrementando a rede hoteleira, os bares, restaurantes, trazendo divisas e resultados benéficos para o nosso estado. Uma competição desse porte é muito mais do que esporte”, disse a superintendente Mariana Dantas.

Existe ainda a possibilidade de Aracaju receber o Beach Games 2020, competição universitária dos esportes de verão.

“Atribuímos a Aracaju a receber os JUB’s de Praia, o Beach Games, que é o primeiro evento do nosso calendário. Vamos iniciar a temporada 2020 em Aracaju. Sergipe terá dois grandes eventos universitários. É uma grande satisfação para a CBDU, porque nós já fizemos JUB’s em Aracaju, já fizemos Beach Games e sabemos da capacidade dessa cidade em receber eventos universitários. A cidade tem uma estrutura maravilhosa para esse tipo de evento”, concluiu Luciano Cabral, presidente da CBDU.

Fonte e foto Assessoria de Comunicação da SEDUC