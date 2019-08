Governo do Estado realiza mais de 13 mil procedimentos cirúrgicos

08/08/19 - 09:47:04

Depois de sofrer por anos com um problema na perna que afetou a coluna, a dona de casa Benedite Santos Ramos, 45, não aguentava mais as dores e resolveu buscar ajuda médica. Moradora do município de Itabaiana, ela registrou entrada no hospital da cidade e depois de exames e retornos ela foi encaminhada para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Avaliada e acompanhada pelo neurocirurgião, ortopedista e outros especialistas da equipe multidisciplinar, passou por exames e foi anunciado o dia da cirurgia na coluna.

“Quando me disseram que a cirurgia seria essa semana eu só agradeci a Deus. Foi maravilhoso! Fui transferida para a enfermaria há uma semana e ontem fizeram a minha cirurgia. O médico foi maravilhoso, estou me sentido bem, falando, me alimentando e feliz. Só eu sabia a dor que sentia e o quanto isso me impedia de andar direito. Agora é só me recuperar e receber alta em breve”, declarou emocionada.

Benedite Santos Ramos é uma das tantas pacientes assistidas diária e ininterruptamente pela rede hospitalar própria e conveniada, gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), cuja missão é resolver os problemas de saúde da população. E tem resolvido. Somente no primeiro semestre deste ano, a rede hospitalar realizou 13.579 cirurgias de média e alta complexidade nas áreas geral, cardiovascular, ortopédicas, urológica, torácica, oncológicas, neurológicas e de outras especialidades médicas. Somam-se às cirurgias, procedimentos de hemodinâmica como cateterismo, angiografia, marca-passo e angioplastia.

Para o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, o número de procedimentos é uma prova de que o governo do Estado e a Secretaria de Saúde estão trabalhando para ampliar cada vez mais a oferta e a qualidade da assistência. “A tendência é que oferta cresça ainda mais com as ações que nós estamos implementando. Manter a rede funcionando bem reflete diretamente na qualidade da assistência à população. Esse é um patamar que nós fazemos questão de manter rigorosamente em dia”, declarou o secretário, destacando o bom desempenho dos hospitais regionais e conveniados.

O destaque no volume de cirurgias fica para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), que opera a alta complexidade no Estado e neste primeiro semestre do ano realizou 3.561 operações, enquanto o Hospital de Cirurgia, contratualizado também para a alta complexidade, fez 3.075 procedimentos.

Os hospitais regionais do Estado, que operam a média complexidade, realizando cirurgias de mão, de vesícula, de hérnia, de hemorróidas, histerectomia, por exemplo, fizeram juntos, no período, 3.480 procedimentos. As unidades conveniadas Amparo de Maria, em Estância, e Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto, realizaram 443 e 490 operações, respectivamente. As maternidades da rede própria e conveniada fizeram 2.530 procedimentos cirúrgicos, entre partos cesarianos, operações obstétricas e curetagem.

Fonte e foto SES