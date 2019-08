Heleno Silva convida Manoel Marcos para o PRB e diz que lançará candidato em Glória

08/08/19 - 15:17:40

O ex-deputado federal e um dos candidatos ao senado mais bem votado no sertão, Heleno Silva, oficializou o convite para que o vereador de Aracaju, Dr. Manoel Marcos, para ingressar no partido.

Heleno vem realizando diversas reuniões para fortalecer o PRB no estado e garante que o partido terá candidato a prefeito em vários municípios, entre eles, Nossa Senhora da Glória, local onde ele (Heleno) e Jairo de Glória tiveram expressiva votação.

Para fortalecer uma candidatura em Glória, Heleno Silva esteve reunido com o Dr. Manoel Marcos e no encontro, fez o convite para que ele se filiasse. “Tivemos uma reunião com Manoel Marcos, na sede estadual do PRB e nós conversamos com ele e ele nos revelou que tem intenção de participar do pleito de Glória. Então nós chamamos ele para fazer parte conosco do grupo em Glória que deve lançar um candidatura, juntamente com o ex-deputado Jairo que foi o deputado estadual mais votado, juntamente comigo que foi o candidato mais votado a senador, onde eu tive quase oito mil votos. Então o PRB convidou oficialmente para se juntar a nós nessa empreitada”, disse Heleno.

Na conversa, Manoel Marcos disse a Heleno que deve decidir nos próximos dias, informando que é a quarta vez que é vereador e que poderá partir para uma disputa ao executivo. “Na verdade o PRB vau tentar uma chapa Jairo/Dr. Manoel Marcos; Dr. Manoel Marcos/Jairo, como apoio nosso”, explicou Heleno Silva.