HOMEM É RESGATADO COM VIDA APÓS SE AFOGAR NO RIO SERGIPE EM ARACAJU

08/08/19 - 06:52:42

Um homem foi salvo após se afogar nesta quarta-feira (7) no Rio Sergipe, em Aracaju. As informações passadas pela Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE), são de que foi feito um alerta por meio de uma ligação telefônica, de que uma pessoa estaria à deriva em situação de risco de afogamento no rio Sergipe.

A Capitania agiu rápido e o homem foi retirado da água. Ele recebeu os primeiros socorros, do atendimento do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e sem seguida foi liberado.

Foto: Capitania dos Portos de Sergipe/Divulgação