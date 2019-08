Hospital Regional de Estância lança Protocolo Interno para Infarto com supra-ST

Por se tratar de uma emergência cardiológica, a estratégia tem como objetivo treinar e aperfeiçoar a equipe hospitalar para um atendimento rápido e eficiente

O Hospital Jessé de Andrade Fontes, localizado no município de Estância e gerenciado pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Saúde (SES) lançou na quarta-feira (7), o protocolo interno de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supra-ST. Por se tratar de uma emergência cardiológica, a estratégia tem como objetivo treinar e aperfeiçoar a equipe hospitalar para um atendimento rápido e eficiente. O tempo de atendimento e a resolução do quadro são determinantes para a sobrevida do paciente.

De acordo com a superintendente do Hospital Regional, Luara Carvalho Araújo, a unidade está passando por um processo de mudanças técnicas e foi observada a necessidade de uniformizar o atendimento ao paciente que chega ao hospital com quadro de infarto. “Esse paciente tem um tempo e a gente precisa agir o quanto antes porque quanto melhor a nossa resposta de diagnóstico e tratamento melhor o prognóstico do paciente. Então, visando a melhoria à assistência desse paciente decidimos em conjunto com o nosso diretor técnico e o nosso cardiologista, criar um protocolo interno de assistência a esse público”, comentou.

O diretor técnico, Paulo Alceu Veiga de Oliveira, explicou que o socorro a esse tipo de paciente considerado grave deve acontecer em até 4 horas. “O paciente que chega à unidade precisa ser avaliado com agilidade e regulado para a referência em cardiologia que é o Hospital de Cirurgia. O paciente que está se queixando de dor torácica, paciente mais idoso, diabético, com dor epigástrica, vômito, que começou de uma forma aguda, precisa ir rapidamente para a triagem e levado para fazer o eletro imediatamente. Se diagnosticado o infarto com supra, tem que tomar as medidas iniciais de medicação, regular com a CRU imediatamente para que em até 4 horas esse paciente esteja na unidade final que é a cardiovascular do Cirurgia”.

O Infarto Agudo do Miocárdio com supra do segmento ST é causado pela obstrução completa da artéria causando, na maioria dos casos, dor na região do coração que pode irradiar para o braço esquerdo, para a região de mandíbula e para a região de face.

“O infarto com supra é uma emergência cardiovascular e, por se tratar de uma emergência, precisa ser atendido de forma muito precoce, já que nós só temos um local no estado que presta o serviço de cateterismo de urgência, visando uma angioplastia, que é a desobstrução da artéria obstruída. Então nós temos que ter uma dinâmica muito bem treinada com a equipe hospitalar, desde o recepcionista do hospital, o acolhimento com a enfermagem, até o médico. Quanto mais treinado e mais precoce for esse atendimento menos dano o paciente sofrerá. Para casos que não preenchem o critério do infarto com supra, futuramente criaremos novos protocolos para enquadrar novos diagnósticos e também criar essa rotina com outras doenças. Mas a prioridade agora é o infarto com supra”, disse o médico cardiologista, Bruno Amorim.

Para o enfermeiro e referência técnica, Diego Antônio Barreto dos Santos, a enfermagem é fundamental nesse processo. “É muito importante esse atendimento precoce para que possamos fazer um tratamento preciso e humanizado para a nossa população do Sistema Único de Saúde (SUS)”, reforçou Diego.

Fonte e foto assessoria