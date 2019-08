JOÃO DANIEL ALERTA PARA NOVO CORTE DO GOVERNO BOLSONARO DE R$ 1 BILHÃO

08/08/19 - 17:12:03

Encerrada a votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, em que o governo Bolsonaro conseguiu aprovar – com o apoio da maioria da Casa, apesar da resistência da oposição e das ruas – o único projeto apresentado nesses oito meses de gestão, o deputado federal João Daniel (PT/SE) usou a tribuna da Câmara na sessão desta quinta-feira, dia 8, para alertar sobre outro projeto enviado pelo governo que prevê corte de investimentos da ordem de mais de R$ 1 bilhão. Esse corte, alertou o parlamentar, inclui a área da Educação.

“Estão lá quase todas as universidades e institutos federais brasileiros, incluindo o a Universidade e o Instituto Federal de Sergipe. Esta é a nova prática do governo Bolsonaro”, declarou. O deputado disse ainda que logo após a aprovação da reforma chegou à Câmara o projeto para autorização de crédito de R$ 3 bilhões para pagamento de emendas, “para honrar compromisso com os parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência”.

Na avaliação do deputado, a reforma foi aprovada tendo o apoio da elite brasileira, dos bancos e de parte da grande mídia, porque interessa a esses setores. “Ela [a reforma da Previdência] vai tirar quase R$ 1 trilhão — é o governo que está dizendo — dos que ganham até três salários mínimos, dos aposentados com um salário mínimo, das viúvas e dos viúvos. Ela é um ataque aos direitos sociais conquistados no nosso país, dispostos na Lei de Seguridade Social e na nossa Constituição de 1988”, observou.

Procurando culpados

Segundo João Daniel, o Brasil tem hoje quase 29 milhões de pessoas que estão em condições de trabalhar, mas estão fora do mercado de trabalho. Enquanto isso, destacou o deputado, o presidente Bolsonaro e seus aliados encontram uma forma de justificar os 8 meses de governo apontando como inimigos o Partido dos Trabalhadores e os governos do PT para justificar aquilo que eles não têm mais como justificar. “Esse é um governo sem nenhum projeto, que não fez nenhum debate, que não escreveu uma linha; apenas entregou para Paulo Guedes a economia brasileira, para servir aos interesses dos bancos, que são os que estão hoje levando o suor e o sangue da classe trabalhadora brasileira”, afirmou.

Para o deputado, os dados mostram que todas as atividades produtivas do país só caem, assim como a economia. “Na construção civil não há nenhum investimento; na agricultura familiar não há e assim em todas as áreas que podem gerar emprego. Não há nenhum projeto”, disse. João Daniel compara o governo Bolsonaro ao governo argentino de Mauricio Macri, “que se elegeu mentindo, enganando a população, combatendo o governo da Cristina Kirchner, e, após três anos, o povo da Argentina viu que lá foi Macri para fazer a reforma da Previdência, para vender as empresas estatais e para destruir a economia daquele país. Vai perder a eleição este ano e o povo argentino vai voltar a organizar um projeto de Nação e de Estado que foi feito durante os governos populares que por lá passaram”, analisou.

João Daniel acrescentou que não tem dúvidas de que com o passar do tempo o povo enxergará a verdade de que o governo Bolsonaro criou um inimigo que não existe com um único objetivo: massacrar o povo trabalhador brasileiro.

Por Edjane Oliveira