Lagarto participa do Projeto Planifica SUS ao lado de cinco municípios

08/08/19 - 05:02:57

Profissionais da Saúde da Prefeitura de Lagarto participaram nos dias 05 e 06 de agosto do workshop de apresentação do Planifica SUS, projeto que visa fortalecer o papel da Atenção Primária e a organização da Atenção Ambulatorial Especializada, melhorando assim o acesso do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Planifica SUS é um Projeto do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e tem como objetivo desenvolver a competência das Equipes de Saúde para o planejamento e a organização da Atenção à Saúde com foco nas necessidades dos usuários sob sua responsabilidade.

Os eventos aconteceram na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e na AGES, com a presença dos profissionais que atuam em redes públicas municipais de saúde. Em dois dias de workshop, cem por cento dos profissionais participaram e puderam conhecer de perto as propostas do Planifica SUS. As ações contaram com capacitações, oficinas e encontros a fim de qualificar ainda mais esses profissionais.

Ao todo, seis municípios estiveram presentes no workshop, Lagarto como sede, acompanhado de: Tobias Barreto, Simão Dias, Salgado, Riachão e Poço Verde.

Fonte: https://www.lagarto.se.gov.br/v2/secretarias-2/saude/item/2799-lagarto-participa-do-projeto-planifica-sus-ao-lado-de-5-municipios.html