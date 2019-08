McDonald’s evolui cardápio McLanche Feliz para oferece combinações mais naturais

08/08/19 - 17:00:20

A partir de hoje (8), todos os restaurantes do McDonald’s no Brasil passam a oferecer novas combinações de cardápio do McLanche Feliz. As mudanças, adotadas pela Arcos Dorados, máster franqueada que opera a marca em 20 países da América Latina e Caribe, fazem parte do compromisso da empresa em evoluir de acordo com os hábitos alimentares de seus consumidores, desenvolvendo produtos que atendam a essas novas demandas.

Com as novas opções no cardápio infantil, a rede oferecerá mais frutas e vegetais e terá ingredientes com menos gordura, sódio e açúcares. Desde 2011, a empresa vem fazendo evoluções no menu, com o foco em trazer melhorias no McLanche Feliz, usando sua grande escala para oferecer combinações que sejam saborosas, mais balanceadas e divertidas.

“Temos como propósito oferecer uma alimentação de qualidade e gerar bons momentos para as pessoas. Por isso, observamos a evolução dos hábitos de consumo dos nossos clientes, a fim de trazer novidades que superem suas expectativas em relação aos nossos produtos e à experiência que apresentamos a eles. As novas opções do McLanche Feliz foram cuidadosamente pesquisadas para agradar tanto aos pequenos como aos seus pais que procuram uma refeição mais completa”, afirma Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

As combinações sugeridas do McLanche Feliz integrarão ingredientes de grupos alimentares variados e somarão até 600 calorias, o que equivale a cerca de um terço da recomendação de ingestão diária proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para crianças de 6 a 10 anos.

A nova política nutricional liderada pela companhia se desenvolve dentro de altos padrões de responsabilidade e vem sendo apresentada a especialistas médicos de diversos países. “Refeições infantis fora do lar com cerca de 600 calorias, com menos de 30% de sua energia a partir de gordura total, menos de 10% de gordura saturada, menos de 10% de açúcar adicionado, nenhuma gordura trans adicionada, com menos de 650 mg de sódio, com presença de grupos alimentares variados, mas importantes, como, vegetais/frutas, proteína magra e lácteos, são benéficas à saúde infantil, e iniciativas de qualquer empresa de alimento nesse sentido são sempre bem-vindas”, explica o médico nutrólogo Dr. Durval Ribas Filho, presidente da ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia).

O Dr. Fernando Wyss Quintana, presidente da Sociedade Interamericana de Cardiologia ressalta o apoio às mudanças. “Apoiamos as iniciativas lideradas pela Arcos Dorados para promover a saúde e bem-estar das famílias. Acreditamos muito na importância de propor o limite de 600 calorias no cardápio McLanche Feliz; assim como oferecer combinações no menu com opções provenientes dos quatro grupos de alimentos, como vegetais/frutas, proteína magra e laticínios”, reforça Dr. Quintana.

Conheça as novas opções do McLanche Feliz

– Como principal, os deliciosos Mini Tasty, Hambúrguer ou Chicken McNuggets;

– Como acompanhamento, as McFritas Kids ou Tomatinhos;

– Como bebida, Suco Del Valle 100% Uva (sem adição de açúcar) ou água mineral;

– Como sobremesa, o Purê de Maçã 100% Fruta (sem adição de açúcar ou aditivos) ou o Danoninho (com corantes e aromatizantes naturais).

A evolução da nutrição infantil

Os hábitos alimentares evoluíram bastante ao longo dos anos e os pais têm essa percepção quando notam diferença nas refeições que eles faziam com a de seus filhos. Um estudo realizado pela consultoria de pesquisa Trendsity** com a Arcos Dorados, revelou que 61% dos pais entrevistados no Brasil acreditam que seus filhos comem melhor que eles na mesma idade.

A pesquisa reforça que algumas das mudanças realizadas no cardápio infantil da rede seguem uma tendência das famílias brasileiras. Sete em cada 10 revelam que nos últimos dois anos, têm adicionado ou aumentado o consumo de água e sucos naturais na alimentação de seus filhos. O estudo também reflete uma crescente preocupação com o consumo de produtos com açúcar, indicando que 8 de cada 10 pais e mães brasileiros reduziram alimentos ou bebidas com o ingrediente.

A iniciativa da marca em promover melhorias é algo muito bem avaliado pelos participantes do estudo. Oito em cada 10 mães e pais consideram que o fato de os estabelecimentos de fast food oferecerem alternativas mais balanceadas e nutritivas é uma ação positiva (boa, muito boa e excelente).

A companhia vai continuar evoluindo com novidades em seu cardápio infantil, já que estas mudanças fazem parte de um plano em longo prazo. Por isso, ela está procurando trabalhar para ampliar os grupos de alimentos que a Organização Mundial da Saúde recomenda para uma dieta mais balanceada, como os grãos integrais, proteínas magras, laticínios e mais frutas, verduras e vegetais.

*Menos as Ilhas Francesas (Martinica, Guadalupe y Guiana Francesa).

**Pesquisa realizada em 2019 sobre uma amostra de 2.300 entrevistas nos seguintes países: Argentina, Colômbia, Chile, México e Brasil. 50% com mães e pais de Millenials e 50% com mães e pais de filhos mais velhos.

