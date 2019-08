Oficina de pallets ensina a construir material esportivo e mobiliário

08/08/19 - 10:19:00

Peças de madeira podem ser reaproveitadas, estendendo sua vida útil

Por: Suzy Guimarães

A UNINASSAU Aracaju realiza, neste sábado (10), a Oficina de Reaproveitamento de Pallets, que são peças de madeira que são descartadas, com o objetivo de construir mobiliário para residência, jardins suspensos, adegas e outros objetos. O curso será ministrado pelo professor do curso de Design de Interiores da Instituição, Emerson Olivier. O evento será realizado no espaço do Grupo Empresarial Ferreira Costa, localizado na Av. Pres. Tancredo Neves, 2695, Inácio Barbosa.

Segundo a coordenadora de Design de Interiores da UNINASSAU, Jacy Vilanova, a oficina servirá para mostrar que o pallet possui um ciclo de vida útil curto e logo é descartado, mas é possível resgatar esse material e transformar em algo útil. “É viável construir várias coisas a partir dos pallets. O material pode ser transformado em objetos de decoração, brinquedos e outros produtos que podem ornamentar uma casa ou escritório”, pontua.

Durante o curso, o professor Emerson vai ensinar os participantes a construir uma adega com pallets e fará demonstração de como construir outros objetos como material esportivo e apoio para jardins.

O projeto é uma parceria com o grupo Ferreira Costa e oferece 40 vagas. As inscrições podem ser feitas pelo site extensao.uninassau.edu.br. No final, haverá o sorteio de uma das adegas construídas durante o evento.