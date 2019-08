Parceria entre Unit e Samu viabilizará nova base de atendimento

08/08/19 - 05:00:00

Na terça-feira, 6, Samu e Unit assinaram um protocolo de intenções com o objetivo de identificar uma área do campus Farolândia para construção e implantação de base descentralizada do Samu

Na data em que comemora 17 anos de implantação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) firma parceria com a Universidade Tiradentes – Unit – para construção e implantação de base de atendimento do Samu em Aracaju. Na noite de ontem, 6, protocolo de intenções foi assinado para que uma base descentralizada seja instalada no Campus Unit Farolândia, a terceira da capital sergipana, totalizando 37 em todo o estado.

Na ocasião, servidores do Samu, colaboradores e o reitor da Unit, professor Jouberto Uchôa, foram homenageados. “O trabalho que eles realizam é monumental e nos orgulha. A Universidade Tiradentes tem compromisso com instituições como o Samu. Eles estarão aqui contando com toda a estrutura da Unit para desenvolver o melhor trabalho para a sociedade. Ser homenageado é uma alegria, não esperava por isso; estou muito grato, na esperança de que a Unit esteja sempre ao lado deles”, afirmou.

A coordenadora do Samu estadual, enfermeira Conceição Mendonça, informou que a terceira base de Aracaju terá a intenção de diminuir o tempo resposta de atendimento nas zonas Sul e de Expansão. “Nosso objetivo é ter um tempo resposta mais rápido. A base na Unit vai atender toda a população daquela região, com UBS e USA. Nosso compromisso é com a assistência à população”, ressaltou. Hoje, a capital sergipana possui bases nos bairros Siqueira Campos e no Capucho, em anexo ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

“Eu resumo esses 17 anos de Samu em coragem. Tivemos coragem de enfrentar e construir esse projeto. Nós acreditamos nessa equipe e na formação de um time. O Samu faz parte da minha vida profissional e pessoal. Agradeço aos parceiros de nosso trabalho como Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, SMTT, Polícia Civil. Esse legado começou com 120 profissionais e hoje temos mais de mil servidores”, declarou Conceição Mendonça.

O deputado estadual Zezinho Sobral relembrou sua atuação como secretário de Saúde, quando o Samu Sergipe foi considerado o melhor do país pela Revista Emergência. “O Samu Aracaju foi pioneiro no Brasil e modelo para o resto do País. Hoje, se completa 17 anos de excelência e de muitas vidas salvas. A equipe é altamente capacitada e técnica, o que é motivo de orgulho para todo sergipano”.

Jeanine trabalha no setor de Recursos Humanos do Samu há dez anos e, nesta terça-feira, 6, acompanha a filha, que é enfermeira do órgão, Priscila Losano, em homenagem. “O Samu é um marco na minha vida. Além da minha trajetória, tem a atuação de minha filha, que é uma profissional realizada, feliz no que faz. Existe uma família Samu em nossas veias. A emoção é grande”, conta.

O secretário de Estado de Saúde Valberto Lima e representantes do Conselho Regional de Medicina e de Enfermagem prestigiaram a solenidade.

