Período de inscrições para Concurso de Poesias Governador Marcelo Déda é alterado

08/08/19 - 05:47:38

O período de inscrições para a participação no Concurso de Poesias Governador Marcelo Déda de 2019 foi alterado. Em decorrência de alterações no calendário escolar da rede municipal, as datas outrora expostas no edital sofreram mudanças.

Agora, o período de inscrições e envio das produções literárias vai de 23 de setembro a 6 de novembro deste ano.

por Eduardo Costa e Danilo Cardoso