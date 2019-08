PM E SESI FIRMAM CONVÊNIO PARA LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES NO SANTOS DUMONT

08/08/19 - 12:54:43

Curso de Formação de Oficiais funcionará neste espaço

Foi assinado na manhã desta quarta-feira, 7, um convênio de cooperação entre a Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) e a Federação das Indústrias do Estado de Sergipe, para locação de instalações do SESI no Bairro Santos Dumont. No local funcionarão Unidades Operacionais e Seções Administrativas da PMSE, além do Curso de Formação de Oficiais (CFO).

O contrato de locação foi assinado pelo comandante-geral da PMSE, coronel Marcony Cabral, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe e diretor Regional do SESI – Serviço Social da Indústria, Eduardo Prado de Oliveira, no Centro Administrativo do SESI, localizado no Bairro Capucho.

De acordo com o presidente da Federação das Indústrias, Eduardo Prado, o convênio reforça a parceria das duas instituições e atende a função social do SESI, contribuindo com a comunidade. “É um convênio que o SESI fez com a PM para usar algumas instalações que antes eram usadas pelo TJ-SE. Com essa parceria o SESI está beneficiando o estado de Sergipe, contribuindo com a polícia, e, consequentemente, contribuímos com a comunidade como um todo. Essa é a missão do SESI,” afirmou.

Para o coronel Marcony Cabral, a parceria histórica que a Polícia Militar tem com o SESI vem rendendo frutos para Sergipe. “O apoio do SESI a PMSE é, na verdade, um apoio à sociedade sergipana, porque a PM com seus 5 mil policiais militares atendem a todos os municípios sergipanos. Então no dia de hoje, especificamente, nós viemos assinar o contrato de locação de uma instalação que servirá de anexo ao Quartel do Comando Geral (QCG), após reforma” destacou.

Ainda segundo o comandante-geral, a PM estava com dificuldades para encontrar um local para realocar algumas seções e unidades da PM, inclusive, para o Curso de Formação de Oficiais. “Então o SESI veio e mais uma vez estendeu a mão, e foi em um momento decisivo para o desenvolvimento do trabalho da Polícia Militar. Então fica aqui nosso profundo agradecimento à presidência do SESI, que mais uma vez atende a demanda da PMSE. Espero que continuemos com essa parceria que é extremamente importante para o estado de Sergipe como um todo,” enfatizou.

O coronel Marcony concluiu reforçando os agradecimentos ao Serviço Social da Indústria. “Mais uma vez, nossos agradecimentos ao SESI por ter abraçado essa causa. Como diz nosso hino: Unidos Ombro a Ombro. Nós estamos unidos com o SESI na defesa da sociedade sergipana” encerrou.

Na primeira etapa do processo de realocação serão transferidos para o prédio localizado na Rua Jane Bonfim, no Bairro Santos Dumont, a Corregedoria da Polícia Militar, a Central de Policia Judiciária e o CFO. Em um segundo momento serão realocados o Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) e o Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), para funcionarem juntos nesse mesmo prédio.

O SESI e a PM também possuem parcerias de longa data nas áreas de educação, viabilizando projetos sociais coordenados por policiais militares, a exemplo do Projeto Fumaça Zero e do Projeto A Escola vai ao Batalhão de Choque.

A assinatura do convênio foi acompanhada pelo subcomandante da PMSE, coronel Paulo Paiva; o comandante do 6º Batalhão, tenente-coronel Pinheiro; o comandante da 3ª Companhia do 6º BPM, capitão Carlos Magno; e pela comandante da Ronda Maria da Penha, capitã Fabíola Góes; além do superintendente do SESI Sergipe, Acrísio José Campos Souza.

Fonte: Ascom/PM