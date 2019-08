PM RECUPERA DINHEIRO ROUBADO EM LOJA COMERCIAL NO SANTA MARIA

08/08/19 - 05:08:15

Policiais militares da Força Tática/1°BPM, recuperaram na tarde desta quarta-feira (07) dinheiro roubado de estabelecimento comercial na casa do suspeito no Santa Maria.

Durante patrulhamento, os policiais receberam a informação do CIOSP de um roubo no bairro Santa Maria. Ao chegar local, foi solicitado as imagens das câmeras que registraram toda a ação delituosa.

De imediato, os policiais reconheceram os suspeitos e seguiram a caminho de sua residência. Contudo, segundo sua irmã, o mesmo não estava em casa e franqueou a entrada dos policiais para constatar sua afirmação.

Dentro residência foi encontrado as roupas utilizadas no crime, parte do dinheiro roubado e um cartão de memória. Salienta-se que o mesmo possui passagens por porte ilegal de arma de fogo.