PMA participa de Famtour para divulgar Aracaju a agentes de viagens do sul do país

08/08/19 - 13:13:43

De modo a potencializar a divulgação do Destino Aracaju em estados do Sul do país, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict), participa do Famtour oferecido a 12 agentes de viagens das cidades de Curitiba (PR), Joinville e Florianópolis (SC), e a um jornalista de São Paulo, especialista em turismo. Essa ação integra o Investe Turismo, programa do Governo Federal, coordenado em Sergipe pelo Sebrae e pelo Governo do Estado.

Com o objetivo de apresentar aos convidados os atrativos turísticos de Sergipe, a programação deste Famtour foi iniciada na noite da terça-feira (6) e segue até o próximo domingo, dia 11. No primeiro dia, os agentes participaram de um Encontro de Negócios com representantes da rede hoteleira, da Prefeitura de Aracaju, e de outros municípios sergipanos, no qual conheceram as potencialidades do Destino Sergipe a partir de um vídeo produzido pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Sergipe (ABIH/SE), além de pariticparem de rodadas de negócios individualizadas.

Na quarta-feira, 7, os agentes cumpriram extensa agenda na capital sergipana, onde conheceram os principais pontos turísticos da cidade, como o Largo da Gente Sergipana. “Fiquei impressionado, me chamou muito a atenção aqueles monumentos retratando o folclore sergipano. Conversei com meus colegas e todos foram unânimes em elogiar esse ponto da cidade”, destacou o agente de turismo da cidade de Florianópolis (SC), Marcelo Santos.

Nos mercados centrais de Aracaju, Abner Madureira, de Curitiba, elogiou a variedade de artigos “bem nordestinos”, como as cangas, as peças em couro e o artesanato feito à mão. “É muito encantador”, frisou o convidado, revelando, porém, que a parte que mais lhe chamou a atenção, no Centro Histórico, foi o Palácio Museu Olímpio Campos. “Fiquei encantado com a história contada pelo guia, foi muito rica, muito interessante a história da família real aqui em Sergipe”, disse.

“Antes de conhecer Aracaju não tinha muita afinidade com esse destino, não é um destino que o sul procura muito, mas, com certeza, pela parte histórica, a culinária, as praias e a hospitalidade do povo, eu venderia tranquilamente Aracaju para meus clientes”, completou Abner.

Afirmação compartilhada pelo executivo da FRT Operadora, Paulo Biscaia, que coordena o grupo de agentes neste Famtour. “A gente que vem de outras cidades considera o nosso lugar bonito, preservado, mas aqui em Aracaju, quando a gente vem de fora, tem uma impressão totalmente diferente da cidade. Chegando aqui a gente vê uma cidade limpa, uma cidade bem cuidada, povo extraordinário, muito bom mesmo, e com toda certeza indico Aracaju para quem quer passar bons momentos”, atestou.

Finalizando o tour, o grupo ainda visitou a Colina do Santo Antônio, o Centro do Turista e o Oceanário de Aracaju. Para o jornalista Marcos Arruda, que acompanha os profissionais e faz coberturas em várias capitais e destinos brasileiros, Aracaju tem potencial para estar na lembrança de quem quer viajar.

“Esse famtour que vocês estão promovendo é importantíssimo para que os operadores conheçam o destino, porque não basta que o vendedor pesquise o destino pela internet, é preciso que os agentes o conheçam e Aracaju tem grande potencial”, ressaltou Arruda.

Para encerrar o segundo dia de programação, os convidados saborearam um generosa mostra culinária local, com omelete de catado de caranguejo, moqueca de peixe, frango desossado assado e variedade de sucos naturais. “Não tenho dúvidas de que os agentes sairão encantados com nossa cidade, com a excelente qualidade da nossa rede hoteleira, nossos bares, restaurantes e com a já reconhecida hospitalidade do nosso povo. Com certeza, estamos conquistando aqui mais turistas para nossa cidade com esse famtour”, afirmou o secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Marlysson Magalhães.

O famtour segue até domingo e os profissionais do turismo conhecerão atrativos das cidades de São Cristóvão, Laranjeiras, Estância, Canindé do São Francisco e encerrarão sua visita com um passeio à Croa do Goré e Ilha dos Namorados, em Aracaju.

AAN

Foto assessoria