Prefeitura de Aracaju desenvolve ações de alerta e de prevenção ao colesterol

08/08/19 - 06:23:25

Para comemorar o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, celebrado no dia 8 de agosto, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou várias atividades sobre o tema no Centro Administrativo da Prefeitura.

O objetivo da ação é conscientizar os servidores sobre a importância de controlar os níveis do colesterol para uma vida mais saudável. Isso porque, quando os níveis do colesterol estão altos, há maiores chances do surgimento de diversas doenças.

Na atividade, foram ofertadas aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, avaliação antropométrica, atividade física, distribuição de folder educativo e orientações. A gerente da UBS Fernando Sampaio, Ivanilde Vieira de Matos, destacou outros fatores importantes de serem observados.

“Além do cuidado com a alimentação e a importância do acompanhamento médico frequente, para detectar possíveis problemas em relação ao assunto, os especialistas apontam a prática de atividades físicas como um dos fatores que mais auxiliam a melhora do colesterol alto”, explicou.

Academia da Cidade

Para incentivar a prática esportiva, o município oferece, por intermédio da SMS, diversas ações voltadas para a saúde e o bem-estar que, consequentemente, auxiliam na redução das taxas de colesterol. Uma delas é a prática de exercícios físicos a partir do Programa Academia da Cidade.

“Nosso Programa mobiliza, fortalece e integra recursos disponíveis para a comunidade promovendo comportamentos preventivos que podem melhorar o estado geral de saúde, física, mental e comportamental”, ressalta o coordenador do Programa Academia da Cidade (PAC), Magno Carvalho.

Os representantes também participaram da ação na Prefeitura para falar sobre a importância dos esportes. “A atividade física ajuda a melhorar vários indicadores em saúde, como hipertensão, diabetes, artrose, cardiopatias e depressão. Quando você começa a usar atividade física você gasta a gordura acumulada e baixa o colesterol. É mais difícil controlar sem atividade física”, acrescentou Magno.

Dicas de Alimentação

Do ponto de vista alimentar, a ação contou com a presença da nutricionista do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), Rita Dantas, que explicou aos participantes quais são as medidas que devem ser tomadas para um melhor controle das taxas.

“O colesterol é um conjunto de gorduras necessário para o organismo exercer algumas funções, como a produção de determinados hormônios. Portanto, precisamos dele, mas é preciso ingeri-lo de forma equilibrada para manter as taxas regulares. Não é aconselhável comer carne vermelha todo dia, é preciso variar com carnes brancas ou carne de soja. Peixes são excelentes para ajudar no controle do colesterol, e se for consumir carne vermelha é melhor que não seja frita”, afirmou.

Entre os alimentos que ajudam a regular o colesterol, Rita cita principalmente os ricos em fibra, como aveia, alimentos integrais em geral, castanhas, nozes. Ela ainda enfatiza a importância das frutas.

“Deve-se comer de 3 a 4 porções de frutas por dia. Legumes e verduras também devem ser alimentos diários na mesa das pessoas. Porém, esses alimentos têm que entrar na dieta junto com a retirada dos mais gordurosos. Comer pizza, ir ao fast-food, comer enlatados e congelados não tem problema quando é eventualmente. O problema é trocar sua refeição tradicional por hambúrguer. A frequência exagerada do consumo desses alimentos é o que está adoecendo as pessoas”, acrescentou.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE