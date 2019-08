SECRETARIA DA SAÚDE AVALIA ESTRUTURA DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

Com objetivo de avaliar a estrutura física do Hospital da Polícia Militar (HPM), e conhecer as particularidades da unidade, o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, acompanhado da superintendente executiva da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Adriana Menezes, o presidente da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), Jorge Kleber, o superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), Darcy Tavares, e técnicos da secretaria, avaliaram na tarde desta quarta-feira,7, o espaço.

A visita tem como intuito conhecer a estrutura física da unidade, para posteriormente destiná-la ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O secretário da Saúde e os técnicos da SES cogitaram a possibilidade de implantação de aproximadamente 60 leitos no HPM.

De acordo com Valberto de Oliveira, a equipe técnica sugeriu algumas possibilidades de uso do local. “É um espaço maravilhoso. Vamos sentar e discutir de forma mais elaborada, de que forma poderemos utilizar o HPM. Durante a visita, foram dadas algumas sugestões interessantes. Aqui tem UTI e um bom Centron Cirúrgico, então temos algumas possibilidades. A real utilidade ainda será discutida. O nosso objetivo é economizar, en principalmente, oferecer um bom serviço à população”, destaca.

O superintendente do Huse, Darcy Tavares, enfatiza que é necessária uma avaliação minuciosa, para posteriormente haver a decisão de como usar da melhor forma possível. “Estamos com a equipe estudando uma maneira de melhorar a qualidade do atendimento do Huse. Vamos definir tecnicamente o que iremos fazer aqui. Nós temos várias demandas, por isso a avaliação e definições finais devem ser feitas com cautela”, salienta.

