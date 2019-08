SECRETÁRIA DE SAÚDE APRESENTA RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE NA CMA

08/08/19 - 12:35:44

Na manhã desta quinta-feira, 8, foi realizada no Plenário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) uma Audiência Pública com a secretária Municipal da Saúde, Waneska Barboza, para apresentação do relatório da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), referente ao 1º quadrimestre deste ano.

Durante a apresentação, a secretária mostrou dados dos indicadores de saúde e demonstrou que os índices estão positivos, cumprindo a meta pactuada pelo Ministério da Saúde. Dentre os indicadores apresentados, Waneska Barboza destacou as ações realizadas para atingir a meta da cobertura vacinal. “Realizamos campanha de vacinação nas escolas, fizemos uma capacitação dos profissionais para utilizar o sistema de controle de vacinas e distribuímos 22 mil exemplares da Caderneta de Saúde da Criança. Com relação à vacinação contra a gripe, atingimos a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, com 90,9%”, explicou.

Sobre indicador do número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade, a secretária destacou que os bairros com maiores incidências da doença estão nos bairros Santa Maria, Cidade Nova, Santos Dumont e Olaria. “Fizemos diversas ações de testagem para identificação dos casos e encaminhamento para tratamentos no bairro Santa Maria, com a parceria da Defensoria Pública”.

Outras ações da SMS foram destaques durante a apresentação do relatório aos parlamentares. “Realizamos 27 ações do Previna Móvel com 5.952 exames realizados, promovemos a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, com orientações e distribuição de preservativos. Também homenageamos os enfermeiros pelo empenho para aumentar o número de exames citopatológicos para prevenção do câncer de colo de útero e aumentamos o número de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos”, afirmou.

Também foram apresentadas as ações de combate ao Aedes aegypti. “Foram 428.927 visitas domiciliares, 4.176 visitas em pontos estratégicos e 11.454 visitas em terrenos baldios, além da coleta de 29.233 pneus”, frisou Waneska Barbosa.

Para finalizar a apresentação, a secretária mostrou o demonstrativo das despesas em 2019 e falou sobre os desafios da gestão. Também frisou a melhora no atendimento dos Hospitais Municipais, com a aquisição de 270 novos equipamentos; a inauguração da UBS Roberto Paixão no 17 de março; o novo polo da Academia da cidade na Zona Norte; o atendimento nos CAPS e a redução de mortes por acidentes de trânsito. “Entre as 26 capitais brasileiras, Aracaju é a cidade que apresenta maior redução no número de mortes no trânsito, com redução de 58,8%”, destacou.

Vereadores

Após a apresentação, os vereadores da Casa Legislativa fizeram questionamentos à secretária. “Parabenizo pela explanação das ações da Saúde, principalmente no Hospital Nestor Piva, acompanhei a eficiência deste hospital, que hoje é referência para a saúde municipal. Eu presenciei algumas ambulâncias de outros municípios e todos são bem atendidos lá. Parabenizo toda a equipe por colocar a saúde no caminho certo”, enfatizou Zezinho do Bugio (PTB), que também questionou o aumento do atendimento na Unidade de Saúde do Onésimo Pinto, com o crescimento da população na região.

O vereador Armando Batalha Júnior (Cidadania) destacou a redução dos casos de Aids em menores de 5 anos, que neste primeiro quadrimestre não foi identificado nenhum caso. Jason Neto (PDT) destacou o esforço da secretaria para o combate a dengue em todos os bairros de Aracaju. “Essa luta contra a dengue é uma luta que deve ser de todos, com o apoio da população. Parabéns também pela instalação do prontuário eletrônico e também pela melhora no atendimento nos hospitais municipais, sou a favor de terceirizar o Hospital Fernando Franco também, para melhorar o atendimento, como no Nestor Piva”, disse Jason.

O líder da oposição, Lucas Aribé (PSB), destacou melhoras no atendimento às pessoas com deficiências e questionou a quantidade de psiquiatra nos CAPS. “Sobre a rede de atendimento psiquiátrico, gostaria de saber a quantidade de médicos psiquiatras e como está a cobertura nos CAPS. E também gostaria de saber da Lei que será aprovada, se a senhora tem algum planejamento para executar a lei que vai trazer mais transparência da saúde no que diz respeito a quantidade de exames e consultas, e que vai facilitar o registo nos computadores sobre os atendimentos”, questionou.

O líder do prefeito na CMA, Vinícius Porto, reforçou a melhora do atendimento nos Hospitais Municipais, a redução da mortalidade infantil e a campanha de vacinação. “Nós fazemos um atendimento de urgência odontológica e poucas cidades do Brasil fazem. Além da redução de mortes de acidente do trânsito. Não vou perder a oportunidade de agradecer a secretária pelo excelente trabalho que vem fazendo a frente da saúde municipal”, parabenizou o vereador.

Foto César de Oliveira

por Fernanda Sales