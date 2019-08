TCE APROVA POR UNANIMIDADE CONTAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

08/08/19 - 16:38:30

Em sessão do pleno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe na manhã desta quinta-feira, 8, foram aprovadas por unanimidade as contas da administração do prefeito Valmir de Francisquinho referentes ao ano de 2014. Os conselheiros seguiram o voto da relatora, a Conselheira Angélica Guimarães.

“Voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Itabaiana, exercício financeiro de 2014, de gestão do Sr. Valmir dos Santos Costa. Pela aprovação!”, foram as palavras da Conselheira Relatora ao proferir o seu voto. Em seguida, voto foi colocado em discussão pelo Presidente do Tribunal, o conselheiro Ulices Andrade, que anunciou a aprovação por unanimidade dos presentes.

Valmir de Francisquinho está em seu sétimo ano à frente da Prefeitura e recebeu com alegria o resultado. “Sabemos que o nosso dever está sendo cumprido. Temos tido a responsabilidade de enviar os relatórios trimestrais da controladoria e relatórios fiscais quadrimestrais ao Tribunal de Contas e confiamos no trabalho dos que compõem aquela Casa.”

A Controladora Geral do Município, Joselita Batalha de Góis, também recebeu com alegria o resultado e destacou o comprometimento do gestor. “Diariamente fazemos a análise de processos para enviarmos ao Tribunal. Sei do comprometimento do nosso Prefeito e entendo que a aprovação é o resultado de um trabalho pautado no cuidado e na responsabilidade.”