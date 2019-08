Tobias Barreto implanta o Cidade Dgital; Espaços públicos terão internet gratuita

08/08/19 - 07:44:51

A Prefeitura de Tobias Barreto já deu início ao projeto Cidade Digital, cujo sistema vai interligar em rede todos os setores da gestão, modernizando o acesso aos serviços públicos do município.

Será disponibilizada internet nos postos de saúde, escolas, secretarias municipais e outros prédios públicos. Além disso, o programa também vai ofertar pontos de acesso à internet para uso livre e gratuito em três praças do município.

A empresa responsável pela obra iniciou as atividades nesta semana. O prefeito Diógenes Almeida esteve presente na chegada do material. Nesta primeira etapa, está sendo feita a escavação e a instalação da fibra (cerca de 10 quilômetros de cabo). “Esta é mais uma ação que estava em nossa cartilha de governo e já estamos cumprindo. O mundo está mudando, as tecnologias avançando, e nossa cidade precisa acompanhar”, frisou o prefeito Diógenes Almeida.

SECOM