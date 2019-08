Trigésima sexta edição dos Jogos da Primavera mobiliza mais de 250 refeições diárias

A alimentação é um dos itens que favorecem o bom desempenho antes, durante e depois das competições. O Centro de Alimentação acontece no Colégio Estadual Gonçalo Rollemberg Leite, em Aracaju

Ao promover os Jogos da Primavera, a maior competição esportiva do Estado de Sergipe, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Superintendência Especial de Esporte (SEE), preocupa-se com todos os detalhes para que os jovens atletas se sintam acolhidos e preparados para participar da competição. A logística não fica restrita somente à hora do jogo ou da competição.

Com o início da 2ª etapa dos Jogos da Primavera, equipes são deslocadas do interior para competir na capital. O QG da alimentação foi montado no CE Gonçalo Rollemberg Leite, onde são servidas, em média, diariamente, 250 refeições. Os estudantes anfitriões prepararam um ambiente de acolhimento, convivência, recepção e interação para os recém-chegados.

Para que os jogos ocorram, foram instalados comitês e comissões específicos, que se preocupam com a logística geral da competição, como transporte, finanças, desfile, entre outros itens. Existe uma Comissão Geral (CG), o Comitê Organizador (COE), Comissão de Finanças (CF) e diversas outras comissões, como a Comissão de Alimentação (CA), que tem à frente a professora Zilah Mendonça.

A Comissão de Alimentação é a responsável pelo centro de alimentação e tem como principais objetivos levantar os itens necessários à elaboração de uma boa alimentação, montagem de um cardápio de qualidade, nutritivo e saudável, levantamento da quantidade de alunos, montagem do refeitório e identificação da equipe de trabalho.

A professora Zilah Mendonça, presidente da Comissão de Alimentação dos 36º Jogos da Primavera, explicou como se desenvolve todo o processo, que começa com a seleção dos insumos básicos, até a fase final, e o consumo pelos alunos visitantes, destacando a acolhida das equipes do Gonçalo Rollemberg.

“O Colégio Gonçalo Rollemberg nos recebeu com muito amor. Foi um acolhimento maravilhoso. Todo o equipamento de que necessitamos para preparar os alimentos é de propriedade do Gonçalo Rollemberg. Os ingredientes são fornecidos pelo DAE (Departamento de Alimentação Escolar). As refeições são preparadas à base de muita proteína, feijão, arroz e fazemos a complementação com legumes e verduras. Oferecemos ainda como complemento o suco, que também vem do DAE. Fazemos um cardápio diferente do que eles costumam ter em seus lares, para ficar uma coisa mais bacana. Os meninos estão aceitando maravilhosamente bem. Eles chegam aqui entre as 11h30 e 12h para almoçar e ganhar um tempo de descanso e à tarde saírem para competição”, explicou Zilah Mendonça.

O CE Gonçalo Rollemberg Leite vem recebendo alunos dos diversos municípios. Nesta terça-feira (6), por exemplo, lá estavam alunos dos municípios de Simão Dias (CE Senador Lourival Baptista e CE Dr. Milton Dortas); Lagarto (CE Luiz Alves de Oliveira e CE. Professor Abelardo Romero Dantas); Tobias Barreto (CE Maria Rosa de Oliveira e CE. Abelardo Barreto do Rosário); Campo do Brito (CE Guilherme Campos); Capela (CE Edézio Vieira de Melo); Aquidabã (CE Francisco Figueiredo); Pacatuba (CE Dr. Leandro Maciel); Gararu/Povoado São Matheus (CE. Nelson Rezende de Albuquerque); Canindé do São Francisco (CE Delmiro de Brito), e Monte Alegre (CE 28 de Janeiro).

Os alunos Natália Juliana e Ronald Ramalho, atletas do voleibol, do CE. Abelardo Romero Dantas, de Lagarto, deram um ótimo feedback em relação à alimentação, recepção e convivência no colégio. “Achei a recepção bem maravilhosa. As pessoas são bem simpáticas, comunicativas, muito gentis. Estávamos com um pouco de nervosismo, mas tudo ficou bem depois. Gostamos bastante da alimentação. Comida saudável e em boa quantidade”, completou Natália Juliana.

Ronald Ramalho reforçou o testemunho da colega. “A recepção daqui foi muito boa mesmo e a comida também. Só temos que elogiar o tratamento recebido”.

Além dos competidores, os alunos do Gonçalo Rollemberg também aprovaram a comida e reforçaram a necessidade da criação de um ambiente de interação e de boa convivência.

A aluna Mayara Marjorie, de 14 anos, deixou sua opinião. “A comida nesses dias está sendo muito boa. Agora elas estão fazendo com carinho. Gostei da alimentação como um todo”.

