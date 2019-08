VEREADORA DENUNCIA UM AUMENTO DE QUASE R$ 4 MI EM RENOVAÇÃO DE CONTRATO

08/08/19 - 05:18:44

Ao ter conhecimento do aumento de quase R$ 4 milhões no valor da renovação do Contrato de Serviço para gestão e operação do Hospital Nestor Piva, feito pelo Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vereadora a vereadora Emília Corrêa (Patriota), questionou, na Tribuna da Câmara, o aumento no valor e fez um apelo ao Ministério Público (MP/SE).

Através de imagens, a parlamentar expôs os valores exatos dos contratos (antigo e atual) da unidade para fazer um alerta à população e cobrar explicações da administração municipal. “O primeiro contrato, válido até o mês de julho, era de R$ 12.270.030,36, agora, novamente foi renovado e o valor subiu assustadoramente para R$ 16.551.310,38. Quer dizer, na primeira vez fizeram alegando que seria para visar melhorias na Saúde, na prática, nada mudou, exceto nas propagandas da gestão, mas ainda assim a renovação com aumento de quase R$4 milhões foi realizado. Diante desse absurdo, é importante que nós, vereadores, façamos uma reflexão: o que estamos fazendo aqui?, questionou.

Na oportunidade, Emília Corrêa também falou que o tempo de duração do primeiro contrato, em torno de seis meses, poderia ser feito uma licitação. “Foi dito, inicialmente, que seria um contrato emergencial. Já está sendo renovado mais uma vez. Acabaram terceirizando vários serviços e não só os dos médicos, que, aliás, sofreram bastante na mão dessa gestão que dizia não poder resolver a situação da categoria, mas pode renovar um contrato com um valor estúpido desse. Por isso, faço um apelo ao MP”, finalizou.

Foto César de Oliveira

Por Andrea Lima