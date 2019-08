ACUSADO DE VENDER DROGAS PARA UNIVERSITÁRIOS É PRESO NO BAIRRO ROSA ELZE

09/08/19 - 08:59:57

Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante nesta quinta-feira (08), Diego Batista Souza, 28 anos, por tráfico de drogas. Diego foi preso no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão.

De acordo com as informações, o suspeito estava na própria residência quando foi localizado pelos policiais. Com ele, foram apreendidos balanças de precisão e aproximadamente 300g de maconha hidropônica.

As investigações se iniciaram há cerca de um mês, provenientes de denúncias recebidas pelo Disque-Denúncia (181). As informações davam conta de que o suspeito negociava os entorpecentes, como maconha hidropônica e drogas sintéticas, a estudantes universitários.

As informações e foto são da SSP