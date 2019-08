ALUNA DO IFS É IMPEDIDA DE ENTRAR NA INSTITUIÇÃO MOSTRANDO OS PÉS

09/08/19 - 05:54:32

A direção do Instituto Federal de Sergipe (IFS) em Aracaju, vem impedindo a entrada de alunos do médio e técnicos que não estiverem uniformizados, e alunos do nível superior que estão com roupas consideradas curtas. Aparentemente estão tentando criar uma nova Geisy Arruda, desta vez, Sergipana.

Na noite desta quinta-feira (08), a aluna Brenna foi impedida de entrar no Instituto por estar mostrando os pés.

Segundo a carta magna, o ensino é direito de todos, não podendo haver restrições. Sendo assim, o Instituto não deve proibir a entrada de alunos por não estarem fardados.

Por Nélio Miguel Jr