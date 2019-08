BELIVALDO CHAGAS IRÁ SE REUNIR COM O VICE-PRESIDENTE, GENERAL MOURÃO

09/08/19 - 13:41:33

Ao final do 5º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste (ParlaNordeste), que aconteceu no plenário da Alese durante toda a manhã desta sexta-feira (09), o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) deputado Luciano Bispo (MDU), agradeceu a presença dos colegas parlamentares e aproveitou para anunciar que o governador Belivaldo Chagas se reunirá na próxima semana com o vice-presidente, General Mourão e entregará a Carta de Aracaju.