BELIVALDO PEDE APOIO DOS GOVERNADORES DO NE A PEC QUE IRÁ BENEFICIAR SERGPE

09/08/19 - 13:16:51

O governador Belivaldo Chagas (PSD) participou do 5º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste (ParlaNordeste) que acontece no plenário da Alese nesta sexta-feira (09).

Belivaldo Chagas aproveitou o encontro dos governadores e pediu que todos assinassem uma moção de apoio para a PEC 119/2019, da senadora Katia Abreu (PDT/TO).

Belivaldo explicou que “a PEC viabilizará para o Estado de Sergipe em torno de R$ 300 milhões, que representam 30% do Fundo do Nordeste e esses recursos serão aplicados em obras de infraestrutura”.

A PEC 119 da senadora Kátia Abreu foi apresentada no Senado na última terça-feira, 6. Ela destina recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para os estados. A proposta altera a destinação desses fundos, hoje utilizados exclusivamente para investimentos do setor privado.