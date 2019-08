CONTRA ATRASO DE SALÁRIOS, PROFESSORES DE PIRAMBU PARALISAM DIAS 12 E 13

09/08/19 - 11:05:34

No dia 05 de agosto em Assembleia Geral da Rede Municipal de Pirambu ficou deliberado Assembleia Permanente e Paralisação nos dias 12 e 13 de agosto de 2019, sendo que o dia 13 já faz parte a adesão à Greve Nacional.

No dia 12 de agosto teremos um Ato Público na porta da Prefeitura para cobrar do gestor o pagamento do salário de julho e a regularização dos salários dentro do mês trabalhado.

Absurdo!!! Os/as professores/as de Pirambu estão a vários meses recebendo seus salários atrasados e para se ter uma ideia receberam o salário de junho em duas parcelas no final do mês de julho, com um mês de atraso.

Os professores já adiantam que caso não haja do gestor nenhum aceno para resolver o problema do atraso dos salários não está descartada a possibilidade de Greve por tempo Indeterminado.

Receber salário em dia é um direito do trabalhador. Pagar é uma obrigação do gestor. O salário é o que garante ao trabalhador e a trabalhadora a sua dignidade, é o que põe o alimento á mesa.

SINTESE