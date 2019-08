DESVIO DE CARGA COMBUSTÍVEL NO INTERIOR ACONTECIA HÁ CINCO ANOS

Na madrugada dessa quinta-feira, 8, a Operação Abastecimento Final, realizada em conjunto pela Delegacia Regional de Malhada dos Bois, a Coordenadoria da Polícia Civil do Interior (Copci), a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e diversas outras delegacias do interior, prendeu setes suspeitos. As ações criminosas consistiam em furto, comercialização e receptação clandestina de combustíveis, na região de Malhada dos Bois.

As investigações tiveram início após o recebimento de um Disque-Denúncia. “O disque-denúncia que começou essa operação foi perfeito e detalhado. Tudo que estava no conteúdo foi comprovado. Todo o esquema da organização criminosa, com os nomes dos suspeitos, cada passo de cada um e o que eles faziam”, explicou a delegada responsável pela operação, Maria Zunaria.

Foram presos Janisson Rabelo Cardoso, conhecido por “Galego”; Joaquim Santana Alves Araújo; João Vieira Dantas; Joselito Silva de Almeida Santos; Gileno Bonfim Santos; Luiz Carlos Silva Santos Júnior, conhecido por “Chica”; e Luiz Carlos Silva Santos Júnior, o “Julico”.

De acordo com as informações, dos sete suspeitos presos, três são vigilantes de postos de combustíveis de diferentes municípios do interior de Sergipe: Malhada dos Bois, Muribeca e Maruim. O esquema criminoso se baseava no contato entre os vigilantes e o caminhoneiro, e depois, o contato com os atravessadores dos combustíveis.

“Eles faziam o furto a noite, já pra fugir de qualquer investigação, e o atravessador levava o combustível. Tinham os receptadores diversos e até alguns proprietários de postos de combustível, que até o momento identificamos um, mas não é do estado de Sergipe.”, esclareceu a delegada.

Ainda de acordo com as informações, também foram apreendidos três armas de fogo, três veículos, dinheiro e vários galões utilizados no armazenamento do produto. A organização criminosa atuava na região há mais de cinco anos, e para a comunidade, já estava se tornando uma prática rotineira. “Todos sofrem com o prejuízo, inclusive as pessoas que moram próximos a esses autores. Nós flagramos mais de 50 galões de combustíveis cheios armazenados de forma incorreta, se houvesse um acidente, os vizinhos sofreriam danos sérios, até mesmo contra a própria vida”, completou.

Os dois principais suspeitos da operação são o Luiz Carlos e o Luiz Carlos Filho. Entretanto, as investigações continuam, já que mais de 27 caminhoneiros foram identificados. “Muito difícil de ouvir todos os caminhoneiros nesse prazo curto, porque a maioria deles não são do Estado de Sergipe, vamos remeter o inquérito, mas com certeza vamos ter que remeter um auto complementar”, concluiu a delegada.

