DIA DOS PAIS: FILHOS VÃO ÀS COMPRAS E CADASTRAM CPF PARA O NOTA DA GENTE

09/08/19 - 05:11:25

Governo e comércio conscientizam população para os benefícios de participar do Programa

O Dia dos Pais será comemorado neste domingo (11), e muita gente já está comprando o presente para esta data tão importante. Este é o caso da camareira Ana Cláudia Queiroz, que garantiu o do seu esposo e pai dos seus filhos. Na hora da compra ela não hesitou em colocar o CPF na nota fiscal para concorrer a prêmios em dinheiro no Programa Nota da Gente. “Eu conheço pessoas que já foram contempladas no programa e sempre tenho a esperança de ganhar. Por isso, em toda compra ponho o CPF na nota, inclusive esta do Dia dos Pais”, declara.

Com a aproximação do Dia dos Pais, o número de vendas aumenta significativamente, movimentando a economia local. Com isso, o fluxo de consumidores nas lojas cresce e o cadastro do CPF no programa também segue esse aumento, afinal, o objetivo é tentar a chance de ganhar um dos prêmios.

A empresária Andrea Pereira é outra pessoa que já garantiu o presente do paizão. Por ter esta profissão, ela sabe a importância de colocar o CPF na nota fiscal e procura também orientar os seus clientes a fazer o mesmo. Ela conta que participa ativamente do Programa Nota da Gente. “Todos os anos quando acontece o sorteio fico acompanhando no intuito de ser uma das contempladas. Não tem compra que eu faça que eu não coloque o CPF”, conta.

Através do programa Nota da Gente, o Governo de Sergipe procura incentivar o consumidor a exigir a nota fiscal, concorrendo a prêmios em dinheiro e contribuindo com o fortalecimento de entidades que prestam serviços sociais aos mais necessitados. A cada semestre o programa contempla consumidores com 123 prêmios em dinheiro que podem chegar a até R$ 50.000,00. A iniciativa também sorteia quatro prêmios para instituições de caridade nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00.

Lojistas incentivam

Além do Governo de Sergipe incentivar a participação do público no programa, os comerciantes tentam fazer o mesmo. O gerente de uma loja de calçados no Centro de Aracaju, Wendel Omena, acredita que depois do incentivo do Estado através do Nota da Gente existe uma procura maior dos clientes em colocar o CPF na nota fiscal. Ele informa que sua loja realiza o trabalho de conscientização explicando os benefícios da ação.

“Conscientizamos os clientes a colocar o CPF. No nosso caso específico, tudo que sai da nossa loja é com nota fiscal. A gente incentiva para que todas as lojas também façam isso, até para que a concorrência não fique desleal. A ideia é garantir também o direito do consumidor. Por exemplo, em uma situação de troca ou em um defeito do produto, a nota é a garantia de que essa solicitação será atendida”, esclarece.

Fonte e foto assessoria